警讓沾精證據「消失」艷窟人贓俱獲 判無罪

2019-03-02

警方活逮尋芳客 掌握關鍵證據

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警方掃黃去衝疑似「半套」色情護膚店，活逮剛完成交易的尋芳客張男，也扣到疑沾精液的紙內褲和衛生紙團，按理全案已是人贓俱獲，未料最關鍵的「沾精證據」，全被辦案員警搞丟消失，原本會被依妨害風化罪判刑的護膚店業者，最後獲判無罪過關。

地方﹕明眼人就知道是怎麼回事

該家以「舒壓」為號召的會館前年開張，主打價格低廉、服務小姐形貌佳、功夫一流等，地方人士說：「明眼人一看就知道是怎麼回事。」基市警一分局獲報蒐證2個月，前年8月趁夜前往搜索，在店內2個包廂查獲張姓等2名男子分別與陳姓、嚴姓女子共處一室，張男穿著內褲，另3人衣著完整。

張男承認陳女幫他做「半套」色情按摩，完成後，自己體液有沾到當時穿的紙內褲，因此他脫下紙內褲去洗澡，洗畢正在穿衣服時，警察就進來了。另一男子堅稱嚴女只幫他按摩， 沒做色情，2女也否認從事色情。

不過，警方查扣張男的紙內褲、嚴女手上2張沾有疑為男性體液的衛生紙團、嚴女皮包內的保險套等物；嚴女仍否認做「半套」，指稱保險套是打算和男友使用的。因警方有疑似「沾精證據」加上張男供詞，認定全案成罪無問題，將當時店內的業者傅姓女子送辦。

基隆地院審理時，法官認為張男供詞與店內人員說詞不一，且未到庭證述，還發現警方提及的「沾精證據」沒送鑑定比對，詳問之下，才知「沾精證據」被辦案員警搞丟，根本沒辦法送請鑑定。

法官認為，警方雖搜到疑沾有精液的紙內褲及衛生紙團，但未鑑定比對液體成分，以及是哪位尋芳男子留下；此外，傅女稱只是櫃台人員，負責人另有其人，將全案判決無罪。

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