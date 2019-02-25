義交不甘當小王逼離婚 人妻輕生獲救 偷情曝光

2019-02-25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市李姓義交與小吃店鄭姓女服務生交往，鄭女婚後仍3度與李男共赴摩鐵，李男還多次逼鄭女與丈夫離婚，鄭女不堪壓力，前年仰藥自殺未遂，丈夫才驚覺有「小王」，怒告李男妨害家庭。

高雄地院簡易庭判李男5月，上訴後地院合議庭法官以李男已賠償20萬元，改判3月，可易科罰金9萬元，全案定讞。

高雄地院簡易判決指出，李男2014年擔任義交時，在鳳山區某小吃店認識鄭姓女服務生，交往1年多分手後，從鄭女同事口中得知她已婚，不料2人又聯絡上，舊情重燃，2016年11月間，曾3度上汽車旅館偷情。

李男多次揚言公開婚外情，欲逼迫鄭女與丈夫離婚，鄭女疑因不堪壓力，2017年8月間在家中輕生，幸好被家人發現送醫獲救，在外地工作的丈夫趕回家，追問後得知妻子外遇，怒告李男妨害家庭。

李男雖承認發生性關係，卻辯稱鄭女隱瞞已婚再和他交往，後來知情，鄭女稱「會處理負起責任」，才3度到摩鐵發生關係；鄭女也坦承婚外情，高雄地院簡易庭法官認為，李男涉嫌與鄭女通姦，又給鄭女不小壓力，依3個相姦罪各判2月徒刑，合併執行5月。全案提起上訴，法官改判3月徒刑確定。

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