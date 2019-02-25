4年前也未婚生子／21歲未婚媽養不起 神明前淹死男嬰棄屍

2019-02-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣21歲劉姓女子未婚生子，她無力養育，將出生6天的兒子抱到土地公廟的水槽，狠心將男嬰淹死後丟棄草叢，並以「把孩子送給乾爹養」瞞著家人，因未依規定報戶口，這起殺嬰悲劇才曝光；劉女雖懊悔不已，一度淚崩說：「對不起兒子，若有緣，希望再當她兒子！」但苗栗地檢署認為劉女涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，劉女高職肄業，曾在電子遊藝場擔任開分員，4年前也曾未婚懷孕，並產下1子；劉女與孩子的爸原本要結婚，但男方因強盜案被判刑入監，兒子由男方家人認領扶養。

劉女後來另結新歡，與對方不歡而散才發現懷孕，因沒錢墮胎，加上劉女的母親得知想抱孫子，她遂順從母意，將孩子生下來。

劉女去年12月15日將男嬰產下後隔天先行出院，21日將男嬰接回家後，發現家中沒人，竟抱著男嬰到離住家50公尺的土地公廟，涉嫌在廟內水槽將男嬰淹死，再丟棄在住家附近的變電箱後草叢，並瞞著家人推說：「把孩子送給乾爹養了！」

新生兒出生60天內要報戶口，劉女遲遲沒有申報，衛政單位根據醫院生產紀錄通報，發現男嬰都沒有接種疫苗，派員前往訪查時，劉女稱：「我沒有生產，僅是去切腫瘤！」啟人疑竇，報警協助。

劉女面對警方查訪謊稱：「把孩子送給乾爹養了！」經警通知「乾爹」到場，劉女才吐露實情稱「本來就沒打算留下來，也無力養育」，製作筆錄時淚崩表示對不起兒子。

檢警前天在劉女供稱的棄屍點，發現以塑膠袋打包的男嬰遺體，打開發現男嬰用毛毯包覆，身軀腐爛，除了小腿、腳掌較完整外，幾被蛆蟲啃食，僅剩骨架及隱約可辨識的內臟，將於今解剖釐清死因。

記者走訪劉女住家，劉母應門，對女兒涉嫌殺孫不願回應，透過門縫，隱約可見劉母眼眶泛紅。

葉姓里長說，劉家曾是低收入戶，劉父青光眼嚴重，僅靠按摩維持家計，劉母是印尼新住民，近幾年語言比較流利後，偶爾會外出打零工；劉女較貪玩、不喜歡讀書，但也不是個壞孩子。街坊對於發生此事，也都感到訝異、難過。

社會處︰可協助安置收養

縣府社會處副處長張國棟說，各縣市政府都提供未婚懷孕相關諮詢、輔導，若當事人及家人沒有能力或沒有意願養育，也可由政府介入協助安置及收養。

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