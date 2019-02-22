公海喋血案 我2漁船夾擊救援 3台人跳海獲救

2019-02-22

雖無武力 營救告捷

〔記者簡惠茹、陳彥廷、邱俊福、洪臣宏／綜合報導〕屏東東港籍漁船「穩鵬號」前天在印度洋公海發生海上喋血事件，船長陳振茂等3名台籍人士遭囚禁機艙，前往援救的我國漁船「上豐3號」和「鴻福88號」雖無武力，但昨天先丟下救生圈到海裡，再使計以聲東擊西方式左右夾擊穩鵬號，讓船上人員找到機會逃出機艙，凶手一度追殺船長等3人和3名外籍船員，6人慌亂中跳海，被2艘漁船救起，營救行動大捷。

船長陳振茂、輪機長高信光及漁業觀察員楊文斌3名國人，在喋血危機發生36小時後，昨下午總算確認已獲安全；農委會副主委陳添壽表示，迄昨有13人獲救，不過1名傷重菲籍漁工死亡，死亡數增為2人，還另有2名漁工重傷、6人失蹤，菲籍凶手仍在船上。

先丟救生圈在海上預備

喋血案發生在前天凌晨1時44分，菲律賓籍大副因管教問題與同國籍漁工起口角，大副竟持刀殺害同伴，還要漁工「聽從」指揮，不配合者逼令跳海，接著打破駕駛艙窗戶逼57歲台籍船長陳振茂就範，進而拘禁船長等10人在機艙內。

到了昨天中午，原遭拘禁的船長等3人和其中3名外籍船員，在2艘船助攻下逃出跳海，下午1時被馳援的2漁船救起；陳振茂的弟弟陳世和說，哥哥跳海獲救後馬上打衛星電話回家報平安。

東港漁業界人士說，菲籍凶手首度受聘上「穩鵬號」，業界傳出，全案疑為部分菲籍船員不滿凶手首度上船就擔任大副，起爭執後引發衝突。

海巡署表示，「巡護八號」昨整裝出港，除30名海巡人員，還有4名武裝特勤隊員、3名偵查員，配備MP-5衝鋒槍、狙擊槍等，必要時將攻堅擒凶，惟我國距事發地點約3756浬，約13天航程才能抵達，故規劃今天另派4名特勤搭機前往馬爾地夫，再租快艇先一步趕往救援。

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