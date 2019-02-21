測謊擬不列證據 新法公聽會激辯

2019-02-21

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院擬於「刑事訴訟法」第160條新增「測謊之結果，不得作為證據」條款，20日召開公聽會，聽取各界意見，正反雙方唇槍舌劍互不相讓，法務部、檢方、警方均持反對立場，不但指出不利還原真相，更可能害被告沉冤「難」雪！司法院表示，將把討論結果納入修法參考，草案非確定版本。

司法院︰討論結果納修法參考

台大法醫研究所教授李俊億認為修正案進步，批評台灣可能是世界上運用測謊最多的國家，江國慶和呂介閔案就是最慘痛的例子，為了避免測謊影響審判正確性，應在前端就立法禁止，才不會引發之後的冤獄。

測謊專家、汐止分局長林故廷則表示，「世界上不存在百分百證據」，以陳龍綺冤案來說，就是受到DNA鑑定影響，但難道就不採認此技術了嗎？美國20個州與日本亦認為測謊可當證據，修法應朝設置「司法科學鑑定審查委員會」來補強制度及監督的不足，而非禁用。

最高檢調辦事檢察官陳瑞仁提醒，測謊也可能對被告有利；台中地檢署主任檢察官林忠義質疑，難道被告發動的測謊就可以不保護嗎？多一點科學證據供法官參考不好嗎？並指公聽會沒有邀請被害人團體到場，令人遺憾； 法務部指出，測謊技術與時俱進，現在精準度接近百分百，且非唯一證據，有存在的價值。

司法院修法主因為不同時間所做的測謊，可能受到受測者激憤、疾病、高度冷靜、自我抑制等因素影響，而有不同的結果，欠缺可再現性，證據能力不宜用來認定犯罪事實，惟檢警仍可把測謊當作偵查手段，藉以排除或指出犯罪方向。

測謊是否有證據力，最高法院現有兩派學說，一派認為對同一個人重複測謊，未必得到相同結果，無可再現性，難以檢驗正確性，不可當成科學證據；另一派認為測謊在一定的嚴格要件下，具有證據力，可作為審判參考，但不得當成唯一或絕對依據。

測謊證據力長期被正反雙方爭執，直到測謊專家、前調查局專員李復國對江國慶、呂介閔、空軍桃園基地彈藥庫失竊等案所做的測謊爆出瑕疵，司法院終於決定立法明文禁止，期能避免冤案再度發生。

測謊修法論辯比較

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