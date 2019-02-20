2女戰8男烤肉雜交趴 主辦情侶被訴

2019-02-20

〔記者楊政郡／台中報導〕臉書社團「多P交流中心」，去年6月有人張貼舉辦「沐夏烤肉啪、啪、啪」，男生收費3500元，女生免費，暗示多P性愛趴，檢警到場追查2女8男除一女外，其餘幾乎一絲不掛，主辦的盧畯騰、王詩渝是男女朋友，在現場烤肉及幫客人遞保險套，檢方依妨害風化起訴王、盧，其餘男女依社會秩序維護法裁罰。

起訴書指出，盧畯騰（36歲）與王詩渝（32歲）是男女朋友，兩人意圖使人為性交而牟利，去年6月16日在臉書社團「多P交流中心」，張貼舉辦大型活動，費用男生3500元，以私訊方式報名，而有男客繳交訂金2000元後，即可加入「6/16沐夏烤肉啪、啪、啪」群組。王女為吸引男客，說明預計有4至5名女生會到場，男生預計20名，視當天人數決定房間，下午6點進房，隔天中午退房，先付訂金2000元，當場支付1500元。

當晚有8男報名到場，陳、詹2女受王女邀請到場，陳女供稱她每場賺3500元，曾經參加過王女的活動，而詹女否認性交易，因為她才剛到場，全身服裝還在，而現場1女8男幾乎一絲不掛，而王、盧兩人服裝整齊在一旁服務、烤肉供客人食用，幫忙遞保險套，現場還查扣未使用保險套18個。

王女否認辦性愛趴賺錢，供稱僅是烤肉、唱歌，客人們發生性行為屬個人行為，但盧男及其他證人都供稱是男客付錢的性愛趴，主辦人觸犯意圖營利留容他人性交易。

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