恍神暴撞兩車 賓士車頭撞爛恐報廢

2019-02-18

〔記者陳建志／台中報導〕李男駕駛新車價超過300萬元的賓士C400轎車，17日凌晨在台中市疑恍神未注意車前狀況，直接撞上前方等紅燈的廂型車及BMW轎車，強烈撞擊下，賓士車車頭幾乎撞爛，引擎、板金嚴重損壞，恐面臨報廢命運。

大里區環中東路6段和台74線德芳南路下匝道口，昨凌晨0點45分傳出連串的車輛碰撞聲，31歲李男駕駛的賓士C400轎車，撞上前方的紅色廂型車，廂型車再往前撞上另輛由吳女駕駛的BMW轎車。

紅色廂型車被雙B轎車前後夾擊，整輛車幾乎被推上一旁的隔音牆，車上何姓駕駛和林姓妻子臉部等處受傷，所幸無大礙，何男表示，做完生意收攤回家，沒想到正在等紅燈，突然被後方的賓士車撞上，整輛廂型車右後方幾乎被撞爛。

李男駕駛的賓士C400轎車，新車價超過300萬，因強烈撞擊，車上安全氣囊爆開，所幸李男和車上另一名女子無恙，不過整輛車車頭幾乎撞爛，不但引擎零件爆裂，機油也漏了一地，板金嚴重損壞扭曲，恐面臨報廢命運。

霧峰交通分隊施博偉分隊長表示，3名駕駛都無酒精反應，初步調查，當時BMW轎車和廂型車都在等紅燈，後方白色賓士車疑未注意前方狀況直接撞上廂型車，賓士車李姓駕駛表示，「我也不知道怎麼會撞上」，因前面兩車都在靜止狀態，主要肇責在李男。

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