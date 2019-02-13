恐慌男被輾成肉泥 「面容可恢復8成」

2019-02-13

〔記者張瑞楨、顏宏駿／綜合報導〕49歲韓姓男子前天開車行經國道1號台中路段時恐慌症發作，下車時被撞死，被多輛汽車輾壓成肉泥，龍邁生命事業公司的大體修復師徐翊嫻，前天先為大體拍照，她評估至少需要5人耗時8至12小時，費用估計5萬至10萬元，她說，大體僅剩一隻穿著襪子的腳掌完整，不過，軀體皮膚尚有70％留存，皮膚的韌性很高，反覆輾壓仍能留存，大體修復將依據留存的皮膚進行。修復難度最高的是頭部（含臉部），她有信心可恢復至80％，她強調，修復大體並非技術的表現，而是彰顯親屬對死者的關愛，撫慰家屬悲傷之心。

5修復師需工作12小時 費用約10萬 善團不收費

徐翊嫻昨天評估說，韓男體型壯碩，修復大體是大工程，至少需要5人，耗時8至12小時，該公司總經理黃俊龍則說，花費約5萬至10萬元。不過，黃俊龍與徐翊嫻都說，家屬經濟欠佳，做這份工作，要有銜接生死、扮演兩者橋樑的功能與熱忱，給家屬及親友最大安慰，讓逝者安息、生者安心，因此，他們決定大體修復不收費，連材料費都不收，不過，家屬昨天晚間將大體修復交給他們，深夜又變卦，改交給另一家也願意免費修復大體的殯葬公司。

徐翊嫻分析說，韓男大體輾壓嚴重，僅剩一隻腳掌較完整，頭顱顱骨已輾碎，僅剩後腦杓的皮膚連著脖子，不過，頭部與臉部皮膚尚存約3分之2，耳朵與鼻子也完整；軀體部分，腸子外露但尚完整，肌肉、骨骼與其他內臟器官多數已輾碎，但軀體皮膚仍有70％完整，她強調，皮膚的韌性很高，反覆輾壓仍能留存，大體修復將依據留存的皮膚進行。

徐翊嫻表示，修復過程中，頭部與臉部難度最高，須先用硬質材料塑出顱骨支架，再以留存的頭顱與臉部皮膚「拉皮」，將鼻子、耳朵等器官縫合起來，因面容已難以辨識，必須仰賴遺照重建死者的面貌，不足的五官與皮膚，用專業的奈米膠或牙科用矽膠重建或修補，再用皮下縫合技術縫合，她有信心臉部面容可恢復80％。

修復不是要呈現修復技術 是要撫慰家屬受創的心靈

至於軀體四肢部分，她說，先把留存的70％皮膚攤平，四肢等身體重要位置排列出來，再把尚存的腸子等器官放回去，其餘用填充物填充後再縫合，儘量拼湊出完整軀體，相對於頭部面容，軀體四肢的恢復難度較低。

為揪出第一時間的肇事者，國道警方過濾上千車輛，昨找到2名輾過遺體的車主到案，2車主都說，當下有感覺撞到東西，但不知是「人體」。警方在他們車體底部發現碎肉屑與乾掉組織液痕，但兩車因無明顯撞擊損壞，警初步排除嫌疑，但訊後仍依肇事逃逸、過失致死等罪嫌函送。

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