酒駕微型電動二輪車 大叔拒測扣車挨罰

微型電動二輪車納管，因為是電動，酒駕一樣觸犯刑法公共危險罪。（資料照）

埔里鎮大叔級騎士深夜騎微型電動二輪車，警方發現他沒戴安全帽，騎車又不穩而攔查，一靠近就聞到酒味，該騎士以為微型電動二輪車跟腳踏車一樣沒有公共危險刑責，後來得知有刑責即拒絕酒測，即使要扣車仍堅持拒測，員警開罰單扣車，該騎士要繳納4800元罰鍰後，才能把車領回家。

埔里這名60多歲的大叔，5月30日深夜騎微型電動二輪車上街，不只沒戴安全帽，且疑似喝了酒才騎車外出。當晚員警執行毒駕專案，有員警巡邏發現他騎車歪斜，且沒戴安全帽，攔下後聞到他身上有酒味，詢問他是否酒後騎車，並準備進行酒測，請他先用礦泉水漱口再酒測，當他得知酒後騎微型電動二輪車，酒測值超標仍要以公共危險罪嫌移送法辦後，即表明拒絕酒測。

請繼續往下閱讀...

大叔騎士一再表明拒測，車子必須移置保管（扣車）也沒關係，員警即依道路交通管理處罰條例第73條第3項規定，開拒測罰單並扣車。該騎士前兩天繳納4800元罰鍰後，已將被扣的車子騎回家，大嘆「一大筆錢飛了！」

埔里警方表示，微型電動二輪車前年11月30日正式納管，不只要掛牌，且交通法則比照機車，酒駕也一樣觸犯刑法公共危險罪，提醒民眾酒後就不要騎車外出。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

埔里大叔級騎士，深夜酒後騎微型電動二輪車出門，騎車歪斜被攔下，怕觸犯公共危險罪拒絕酒測，警方只好開拒測罰單，要罰鍰4800元。（圖由埔里警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法