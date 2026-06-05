台企銀吞30億損失！「台北君天下」淪爛尾樓 張綱維涉詐貸遭起訴

遠東航空公司董事長張綱維。（資料照）

遠東航空前董事長張綱維涉嫌在公司財務危機及重整期間，將旗下淡水小坪頂土地以樺福集團旗下禾豐泰建設（現為遠向公司）名義接手，再以興建「台北君天下」建案為由，向台灣中小企業銀行詐貸35億元，但建案最終停工成爛尾樓，導致銀行認列約30億元損失。台北地檢署偵結，依銀行法特別詐欺等罪嫌起訴張綱維、禾豐泰時任負責人周國光及范佐志。

檢調調查，張綱維2009年間在遠航面臨財務危機並聲請重整期間，仍對外宣稱樺福集團資金充裕，並透過不實重整計畫取得經營與資產處分權，並陸續投資新北市淡水區新市段、海鷗段等15筆土地及車位，但因資金調度吃緊，向台企銀申請土地融資僅獲核貸2億1000萬元。

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起訴書指出，台企銀原先僅核貸約2億1000萬元土地融資，但張綱維與周國光為提高貸款額度，以虛偽增資與不實交易墊高公司資本與資產。2013年間，雙方先後兩次虛偽增資，包括以5000萬元資金循環轉帳方式充作股款，再於驗資後迅速抽回；另再以3億元資金短期存入帳戶完成增資程序後立即轉出，形同製造假增資。

隨後，張、周明知禾豐泰公司實際無力負擔土地價款，仍於同年簽訂15筆土地買賣契約，虛構以21億2500萬元向樺福建設購入土地，藉此墊高土地取得成本與資產價值。同時，張綱維並指示部屬提出預估營建成本高達36億6000萬元的「台北君天下」建案計畫書，並提供尚未實價登錄的交易資料，使銀行誤認開發計畫具備充足財務能力。

台企銀最終核准包括土地融資13億5000萬元及建築融資21億5000萬元在內，共計35億元貸款，因該核貸建立於虛偽增資與不實交易資料，已構成詐貸取得金融機構資金。

貸款核撥後，資金並未實際投入建案開發，而遭挪作他用。2013年間，周國光將部分貸款轉供其他公司使用，並將2500萬元匯入張綱維母親帳戶；後續透過層層轉帳方式，將資金流入關係企業及個人帳戶作為周轉。

2016年至2017年間，張綱維再安排范佐志擔任禾豐泰公司登記負責人，持續以工程進度文件向銀行申請分期撥款；資金入帳後，則透過多層轉匯方式，將數億元款項移轉至關係帳戶，形同將建案資金挪作私人資金調度。該案最終因建案推動失敗，台企銀自2021年起無法收回本息，並認列約30億元呆帳損失，僅部分土地質押得以抵充。

承辦檢察官高文政偵結認為，張綱維等人涉犯公司法、商業會計法、偽造文書、背信及銀行法特別詐欺等罪嫌，依法對3人提起公訴，並請求法院宣告沒收犯罪所得30億元。

小坪頂最新遭到法拍的爛尾建案最早名稱是「台北君天下」（左側高樓），之後則改名為「故宮樺福皇苑」（翻攝自Google Map）

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