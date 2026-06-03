防堵喪屍菸彈！綠委促桃園市府提「新興毒品菸彈防制自治條例」

民進黨立委張雅琳（中）、桃園市議員黃崇真（左）及李宗豪（右）今（3日）舉行「中央修法補破網、地方立法堵熱點，呼籲桃市府建立新興毒品菸彈防線」記者會。（記者塗建榮攝）

針對依托咪酯等新興毒品透過電子煙載具擴散，衍生喪屍菸彈、毒駕、校園滲透與兒少安全風險。民進黨立委張雅琳今（3）日與桃園市議員黃崇真、李宗豪召開記者會，呼籲中央應同步檢討「菸害防制法」等相關法規，桃園市政府也應儘速提出「新興毒品菸彈防制自治條例」，重建地方毒品防線。

「全國新興毒品查緝案件 桃園多年占一半以上」

張雅琳指出，新興毒品如依托咪酯等毒品透過電子煙偽裝流通，甚至進入校園，這已經是兒少保護、家庭支持與校園安全必須共同面對的挑戰。據法務部調查局統計，桃園連續多年占全國新興毒品查緝案件一半以上，今年1至5月，全國123案中桃園市就有66案，占53.7%，光是前5個月就已經與113年全年桃園查獲件數相同，顯示桃園正站在新興毒品防制最前線，也承受全國最沉重的查緝與流通壓力。

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張雅琳續指，中央修正「菸害防制法」後，桃園廢止「電子煙危害防制自治條例」，但從近期喪屍菸彈、毒駕與校園滲透案件來看，現行制度顯然不足以因應新興毒品帶來的新風險。新興毒品防制除了末端查緝，更需要建立完整的預防體系，呼籲桃園市政府儘速提出「新興毒品菸彈防制自治條例」，整合教育、衛生、警政資源，從校園、家庭到社區建立防線，讓政府的治理速度跑在風險前面。

桃市議員黃崇真批張善政市府「自廢武功」

桃園市議員黃崇真提及，桃園早在110年就曾制定全國少數的「桃園市電子煙危害防制自治條例」，其中明定未滿18歲不得吸食、持有電子煙或相關器物，也禁止任何人供應、交付、販賣電子煙及相關器物給未成年人。這套地方防線原本可以針對兒少接觸與持有問題提前佈防，卻在張善政市府任內遭到廢止，等於地方自廢武功。

黃崇真提醒，桃園身為國門之都，毒品入境、流通與查緝壓力本來就比其他縣市更高。調查局統計也清楚顯示，113年、114年及115年1至5月，桃園查獲件數均為全國最多。桃市府不能把「等中央修法」當成卸責理由。中央法規要補強，地方自治也要升級，桃園應該把被廢掉的防線補回來。

今年1至5月 桃市議員李宗豪：桃園市查獲毒駕案件高達800件

從交通安全角度方面，桃園市議員李宗豪指出，桃園市警察局統計，今年1月1日至5月25日，桃園市查獲毒駕案件高達800件，相較去年同期25件，增加775件，增幅高達3100%，等於暴增31倍。這些數字代表毒駕黑數正在被揭開，也代表喪屍菸彈與新興毒品對道路安全的威脅，已經不是零星個案，而是必須立即處理的公共安全危機。

張雅琳、黃崇真、李宗豪呼籲，桃園市政府應推動「桃園市新興毒品菸彈防制自治條例草案」，將警政、衛生、教育、社政、毒防及交通治理納入同一套跨局處防制機制，針對校園周邊、娛樂場所、旅宿、網路販售及青少年聚集熱點進行常態稽查與風險盤點。

3人也強調，中央應盡速提出修法草案，全面檢討「菸害防制法」、「毒品危害防制條例」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「道路交通管理處罰條例」等相關規定，補足新興毒品菸彈在製造、販售、持有、施用、網路招攬、兒少接觸、校園防制與毒駕防制上的漏洞。

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