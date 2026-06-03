為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    空軍T-34C教練機失事2中校飛官殉職 檢方今解剖複驗釐清死因

    2026/06/03 09:33 記者陳文嬋／高雄報導
    空軍T-34C教練機失事，造成2名飛官不幸罹難。（記者黃佳琳攝影）

    空軍T-34C教練機失事，造成2名飛官不幸罹難。（記者黃佳琳攝影）

    空軍T-34C教練機昨天傳出墜機意外，造成兩名中校飛官盧季佑、過俊男不幸罹難，橋頭地檢署將於今天下午解剖複驗，以釐清真正死因；至於教練機失事原因，由軍方負責調查。

    軍方調查，失事教練機昨天上午7時47分從高市岡山空軍基地36L跑道起飛，由過俊男中校擔任考核官，針對中校教官盧季佑進行年度測考，第5趟執行「起落航線的模擬發動機失效」科目，8時08分墜毀跑道北端起火燃燒，2員來不及逃生，陳屍機艙殉職。

    檢警憲昨勘驗現場並初步相驗，失事教練機斷成好幾截，2員遭受嚴重撞擊又遇火焚，遺體支離破碎，令人難過，檢憲警靠著身上名牌辨識盧員身分，現場採集屍塊，將以DNA辨識，檢方將於今天下午1點30分在高雄市立殯儀館解複驗，以釐清2人致命傷，並確認真正死因。

    至於失事教練機事故發生前，2名飛官未通報機體故障，軍方研判發動機應無問題，卻是右轉時機頭朝下墜毀，檢方表示，失事原因由軍方負責調查；軍方已成立專案調查小組，將依現有事證羅列所有可能肇因，儘速查明失事原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播