空軍T-34C教練機失事2中校飛官殉職 檢方今解剖複驗釐清死因

空軍T-34C教練機失事，造成2名飛官不幸罹難。（記者黃佳琳攝影）

空軍T-34C教練機昨天傳出墜機意外，造成兩名中校飛官盧季佑、過俊男不幸罹難，橋頭地檢署將於今天下午解剖複驗，以釐清真正死因；至於教練機失事原因，由軍方負責調查。

軍方調查，失事教練機昨天上午7時47分從高市岡山空軍基地36L跑道起飛，由過俊男中校擔任考核官，針對中校教官盧季佑進行年度測考，第5趟執行「起落航線的模擬發動機失效」科目，8時08分墜毀跑道北端起火燃燒，2員來不及逃生，陳屍機艙殉職。

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檢警憲昨勘驗現場並初步相驗，失事教練機斷成好幾截，2員遭受嚴重撞擊又遇火焚，遺體支離破碎，令人難過，檢憲警靠著身上名牌辨識盧員身分，現場採集屍塊，將以DNA辨識，檢方將於今天下午1點30分在高雄市立殯儀館解複驗，以釐清2人致命傷，並確認真正死因。

至於失事教練機事故發生前，2名飛官未通報機體故障，軍方研判發動機應無問題，卻是右轉時機頭朝下墜毀，檢方表示，失事原因由軍方負責調查；軍方已成立專案調查小組，將依現有事證羅列所有可能肇因，儘速查明失事原因。

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