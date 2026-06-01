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    南澳海蝕洞一日兩劫！25客才脫困 晚間又傳男女露營落海1失蹤1獲救

    2026/06/01 02:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭南澳神秘海灘海蝕洞，昨晚傳出一對男女露營時漂流到海上，潘姓女子今天凌晨獲救。（圖由宜縣消防局提供）

    宜蘭南澳神秘海灘海蝕洞，昨晚傳出一對男女露營時漂流到海上，潘姓女子今天凌晨獲救。（圖由宜縣消防局提供）

    宜蘭縣南澳神秘海灘海蝕洞，5月31日上午因海水漲潮，有25名露營遊客受困，所幸全數脫困，不料，晚間另有一對男女到海蝕洞露營被沖到海上，49歲潘姓女子今天（1日）凌晨獲救，同行的39歲黃姓男子不見蹤影，救難人員漏夜搜救。

    女子海上抓背包抱浮球 驚險獲救

    宜蘭縣消防局31日晚間10點26分接獲潘姓女子119報案，她與黃姓男友人到南澳神秘沙灘海蝕洞附近露營，不慎隨海水漂流至海上，她手上抓著背包在海面漂浮，黃男則不見蹤影，請求救援。

    消防局出動南澳分隊搜救，把潘女求救座標提供給海巡署，請求派遣船艇及空勤直升機救援，深夜11點44分，潘女與救難人員取得聯繫，告知有抓到漁網浮球，空勤直升機趕往救援，今天凌晨0時29分將她吊掛到附近沙灘，當事人意識清楚，無明顯外傷，但有失溫情形，由救護車送醫救治，失聯的黃男仍在搜救。

    至於稍早受困的25名遊客，5月30日晚間搭乘7輛車進入神秘海灘海蝕洞露營，31日天亮海水漲潮，車子出不來，打118向海巡署求救，宜蘭縣消防局協助救援，後來海水退去陸續脫困，下午12點27分全數撤離。

    空勤直升機到場救援。（圖由宜縣消防局提供）

    空勤直升機到場救援。（圖由宜縣消防局提供）

    救難人員漏夜搜尋失聯的黃姓男子。（圖由宜縣消防局提供）

    救難人員漏夜搜尋失聯的黃姓男子。（圖由宜縣消防局提供）

    南澳神秘海灘海蝕洞昨天上午有25名遊客受困，所幸下午12點多全數撤離。（圖由宜縣消防局提供）

    南澳神秘海灘海蝕洞昨天上午有25名遊客受困，所幸下午12點多全數撤離。（圖由宜縣消防局提供）

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