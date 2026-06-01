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    三峽平房深夜竄火2人受困1死1獲救 1女子因外出倖免於難

    2026/06/01 01:35 即時新聞／綜合報導
    三峽區大埔路平房火警，釀1死1傷。（民眾提供）

    三峽區大埔路平房火警，釀1死1傷。（民眾提供）

    新北市三峽區大埔路一處平房，昨（5月31日）日深夜23時18分驚傳火警。新北市政府消防局獲報指稱平房內部疑有3位民眾受困，立即出動大批人車趕赴現場，展開徹夜搜救，至今晨已救出1名男子，另1人明顯死亡，還有1名女子因當時不在家，逃過一劫。

    消防隊員抵達現場時，發現建築物內已有火光濃煙竄出，隨即破門入室搜救。經初步清查，該址平時由3人（2男1女）共同居住，火災發生時其中1名女性剛好外出不在家，實際受困人數為2人。

    搜救人員在民宅內陸續尋獲2名受困男子（皆為60多歲）。其中1名男子經消防人員引導安全救出，其意識清醒、身上無明顯外傷，未送醫；遺憾的是，另一名受困男子被尋獲時已不幸明顯死亡。

    在消防人員全力佈線搶救下，現場火勢於23時42分獲得控制，並於23時56分完全撲滅。初步估計燃燒面積約15平方公尺。

    新北市消防局表示，有關確切的起火點以及詳細起火原因，後續將由鑑識人員進一步調查釐清。

    三峽區大埔路平房火警，釀1死1傷。（民眾提供）

    三峽區大埔路平房火警，釀1死1傷。（民眾提供）

    三峽區大埔路平房火警，釀1死1傷。（民眾提供）

    三峽區大埔路平房火警，釀1死1傷。（民眾提供）

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