小貨車違停公車站 鷹眼警搜出「喪屍菸彈」逮毒駕男

陳男被警方搜出喪屍煙彈並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

46歲陳姓男子前日晚間駕駛小貨車違停在新北市土城區中央路公車站牌旁，因行跡可疑遭土城分局頂埔派出所員警盤查。眼尖員警當場查獲陳男擋風玻璃處藏有喪屍菸彈，經陳男同意實施毒品唾液快篩後，更呈現安非他命陽性反應，警詢後依法送辦。

​據悉，新北市一連3天執行高強度「取締酒毒駕專案」，土城警分局共計查獲4件毒駕。不料專案剛結束，頂埔所員警於27日晚間9時許，巡邏經中央路四段與介壽路三段口時，再度憑藉敏銳直覺逮毒蟲。

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​當時陳男將自小貨車違停在公車站牌旁，面對員警盤問時，他不僅神情異常緊張，身體還止不住地瘋狂發抖。此時，員警目光一掃，赫然發現車內擋風玻璃處就大剌剌放著煙彈，警方質問：「是不是喪屍煙彈？」陳男見東窗事發只好主動交付，經現場初驗果真對依托咪酯呈陽性反應。陳男供稱，毒品是在網路上購得，賣家確切身份不知，警詢後依毒品、公共危險等罪嫌，將陳男移送法辦。

​土城警分局指出，今年元旦至5月26日止，已累計取締114件毒駕，較去年同期暴增280%。分局長強調，毒駕就如同道路上的不定時炸彈，警方將持續秉持「毒駕零容忍」原則強力攔查，全力捍衛市民用路安全。

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新北市警局一連三天毒駕大執法。（記者徐聖倫翻攝）

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