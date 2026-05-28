本來要炸總統府！男帶瓦斯桶到三立電視台外點火 下場出爐

警方將欲引燃瓦斯桶陳男壓制逮捕。（資料照，記者陸運鋒翻攝）

46歲陳姓無業男子為了表達政治訴求，去年10月下午帶著瓦斯桶、野營火把、抗議布條等物，到三立電視台外抗議，一度刺破瓦斯的封膜並點燃火把，揚言「本來要去炸總統府可不可以」，到場員警見狀立即壓制陳男、將火把熄滅，才未釀成災；士林地方法院依恐嚇公眾罪，將陳男判處4月有期徒刑，得易科罰金，沒收瓦斯桶、野營火把、打火機等犯罪工具。可上訴。

判決指出，去年10月29日下午2時半左右，陳男開車載瓦斯桶、火把、抗議看板及布條等至三立電視台外，向電視台人員恫稱想找三立董事長，又將瓦斯桶的轉蓋封膜刺破，說「本來要炸總統府可不可以」，隨後在電視台前方廣場的附連建物，持打火機點燃火把，作勢要打引爆瓦斯桶，呈預備放火之勢。

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到場員警見狀，上前壓制陳男，並將火把熄滅，當場查扣瓦斯桶、火把等放火工具，當場逮捕移送法辦。

士林地檢署偵查認為，陳男明知三立大樓是現供電視台職員辦公的場所，在該處持瓦斯桶、點燃火把作勢引燃，足以引起附近民眾恐慌，且瓦斯氣體引燃爆炸的火力足以燒燬建物及廣場附連物，顯見陳男有恐嚇公眾、預備放火的犯意，對公共安全造成危害，依恐嚇公眾罪嫌提起公訴。

陳男偵查時否認犯罪，法院審理時才自白認罪，法官認為他不思以理性和平方法抒發政治理念，竟以預備放火的方式恐嚇於公眾，備妥瓦斯桶、打火機及已點燃的野營火把預備放火，幸因警消到場澆滅火把，未釀成實際災害，其手段激烈危險，強迫大眾閱、聽其政治訴求，所為實有不該，量處4月徒刑，得易科罰金12萬元。

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