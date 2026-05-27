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    首頁 > 社會

    賓士男涉毒駕撞車逃逸 嘉義警2小時後查獲送辦

    2026/05/27 11:36 記者王善嬿／嘉義報導
    王男涉毒駕開賓士車撞到路旁轎車後逃逸。（警方提供）

    王男涉毒駕開賓士車撞到路旁轎車後逃逸。（警方提供）

    24歲王姓男子26日下午1點多，開著賓士車行經竹崎鄉鹿滿村林森路時，不慎撞到停放路旁車輛，王男肇事後駕車逃逸，嘉縣竹崎警分局鹿滿派出所獲報，案發2小時後在中埔鄉查緝王男到案，經唾液快篩，王男呈現毒品陽性反應，已採集尿液進一步送驗，全案依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    警方調查，王男昨下午1點多行經竹崎林森路時，撞擊到一戶民宅前停放的Toyota轎車，王男撞車後曾下車查看，然後駕車逃逸，且迅速開車到汽車修理廠修車，回家休息。

    警方獲報，調閱周邊監視錄影器影像，2小時後在中埔鄉逮獲王男，王男雖無酒駕，但因唾液快篩有大麻的陽性反應，王男辯稱只有吸食依托咪酯（喪屍煙彈），警方已採集王男尿液檢驗，並依公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉檢、建請預防性羈押，另依道路交通管理處罰條例等規定開罰。

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    王男涉毒駕撞擊民眾停放在住家前車輛。（警方提供）

    王男涉毒駕撞擊民眾停放在住家前車輛。（警方提供）

    王男昨下午涉毒駕撞到路旁停放車輛後逃逸。（警方提供）

    王男昨下午涉毒駕撞到路旁停放車輛後逃逸。（警方提供）

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