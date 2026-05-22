與陽明交大EMBA學姊親密互摸 嘉縣企業家元配提告獲賠40萬元

嘉義縣一名企業負責人與在陽明交大EMBA就讀時認識的學姊有親密舉動，被妻子提告求償，情境示意。（資料照）

嘉義縣1名35歲企業負責人是地方政要的女婿，去年與就讀陽明交大EMBA結識的學姊、有博士學歷、在嘉義縣某工業區擔任企業負責人的48歲女子，在酒店過夜、撫摸腿、臀等親密肢體接觸行為；妻子對2人提出民事損害賠償告訴，求償300萬元，嘉義地院日前判決，認2人逾越一般男女交往分際，破壞妻子婚姻，侵害配偶身分法益情節重大，判賠40萬元。

妻子主張，與丈夫於2016年結婚，有4名子女，但丈夫去年接受酒店性招待、買半套，稱是為紓壓，並列舉證據如丈夫與學姊打高爾夫球約會，丈夫與學姊擔任陽明交大EMBA中南區校友聯誼會會長、副會長當選證書一起放在住家、學姊手機在住家連線長達12日、在嘉義某酒店住宿過夜、共進早餐、有撫摸手臂、腿、臀等行為；妻子認為，丈夫現有事業規模，均是源於娘家家族支持，但卻仍背叛家庭，與學姊外遇，導致自己精神受創，提告求償300萬元。

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法院審理時，丈夫答辯，有交際應酬難辭酒店消費，前年底妻子已提出離婚，而與學姊就讀陽明交大EMBA相識，分別擔任幹部、洽談國際業務合作而有密集會商；打高爾夫球是因與學姊分任陽明交大EMBA中區高爾夫球會之前後任會長、副會長職務，相約討論會務及共同出席球場必要；共進早餐屬正常社交範疇；2人姊弟相稱，短暫身體接觸並無任何親密、曖昧或違反社會通念之舉，純屬雙方基於多年情誼所生姊弟間玩笑性質舉動，並無任何逾越倫理或不正當男女交友關係。

丈夫答辯，2人往來是婚姻破裂之後，難認妻子有精神痛苦可言，但妻子無正當理由而窺探隱私，所列證據應無證據力。

學姊答辯，2人歲數差13歲，互動如姊弟，因共同擔任校友聯誼會正副會長有職務溝通必要；直到訴訟才知男子並非單身；原告婚姻早已失和，卻委託徵信社不當監拍，隱私權受侵害。

法官審理認為，被告2人於去年6月26日至7月8日密集在嘉義某酒店過夜10次，共進晚餐，於公眾場合撫摸大腿、臀部及肩膀等親密接觸，逾越一般男女交往分際，破壞原告婚姻；原告蒐集證據，縱如是非法取得，但妨害他人婚姻權益行為常以隱密方式，舉證不易，而相關證據並非限制他人精神或身體自由，無誘導或擷取片段等情形，符合比例原則。

法官認為，學姊稱不知對方單身，但合照中男子左手無名指戴戒指；原告父親證稱，在聯誼活動均帶女婿敬酒介紹，女婿也都稱呼「爸爸」，顯然男子已婚屬周知；學姊曾提及男子與配偶爭吵離婚，顯然知悉男子已婚。

法官認2人破壞原告婚姻生活圓滿、不法侵配偶身分法益情節重大，審酌妻子碩士畢業，擔任多間公司負責人，月收26萬元，丈夫碩士畢業，擔任多間公司負責人，年收300萬元，學姊為博士，擔任多家公司負責人，月收10萬元，判丈夫與學姊需賠償40萬元。

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