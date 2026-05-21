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    電郵收「退稅通知」、點進去可領2萬 國稅局澄清：詐騙手法

    2026/05/21 22:02 即時新聞／綜合報導
    網路流傳的詐騙信件與網站。（擷取自台灣事實查核中心）

    網路流傳的詐騙信件與網站。（擷取自台灣事實查核中心）

    五月為報稅季，許多詐騙集團也伺機而動，近日有網友收到宣稱「財政部」寄的電子郵件，稱只要點進去驗證個人資訊，就可以退稅2萬多元。對此，台灣事實查核中心警告，國稅局不會經由簡訊、電子郵件主動聯繫退稅事宜，更不會附上所謂申請連結。

    台灣事實查核中心表示，近期有網友收到宣稱「財政部」寄來的退稅信，內容稱只要點進去驗證個人資訊，並選擇收取退款的信用卡號，就可以退稅2萬多元。國稅局急忙澄清，這是詐騙，退稅不會以電子郵件、簡訊形式通知，也不會要求提供銀行或信用卡資料。

    國稅局指出，他們不會經由簡訊、電子郵件主動聯繫退稅事宜，更不會附上所謂申請連結。如果已經完成綜所稅申報程序，並確定可以退稅，系統會自動在7月下旬，退還至當時民眾填寫的帳戶，並寄發「完成退稅作業」的簡訊，不會附上連結要求民眾補充任何資料。

    台灣事實查核中心提醒，若看到來路不明的網址，要先養成辨認網址的好習慣。如果是政府的網站，網址結尾一定是「.gov.tw」，不會是一群無意義的亂碼組合，建議民眾先看清楚網址，提高警覺、避免受騙。

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