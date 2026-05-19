孫安佐火焰槍案擴大偵辦 幕後金主「秋偉」移送士檢偵訊

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（翻攝自孫安佐IG、記者王文麟攝）

知名藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，本月14日在IG上傳影片炫耀自己發明的火焰槍，火箭槍噴出十多公尺巨大火焰，士林地檢署15日清晨隨即指揮北投警分局動發動搜索拘提孫安佐、經紀人陳昱中拘提到案，訊後聲押禁見孫安佐獲准，陳3萬元交保；全案擴大偵辦，今天北投分局約談2名疑似共犯到案，「拳願明星格鬥賽」執行長秋偉被指是出資2.5萬元拍片費的幕後金主，另一人是當日在場攝影的「佑子」姜姓男子，下午移送士檢複訊中。

據悉，孫安佐這支爭議影片是在4月份拍攝，經後製、剪輯、上字幕及警語後，於本月14日上片，立即引發公共危險非議，檢警隔天立即採取行動，今日續追幕後相關人等，約談「拳願明星格鬥賽」執行長秋偉、姜姓攝影到案說明拍片動機及分工。

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據悉，秋偉與孫安佐簽約拍攝本片，議定由秋偉出資2萬5000元拍片費，由孫安佐製槍、露臉執行。但檢警對此未予證實。上午經北投分局初步訊問後，下午移送士檢。

孫安佐被法院認定涉犯恐嚇公眾、公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，且有逃亡、串證、滅證及反覆實施之虞，16日下午裁定孫安佐收押禁見。

檢警在搜索孫安佐家時，除了影片中的火焰槍，還查獲模擬槍、改造槍枝2把，初步測試其中1把疑有殺傷力，已送至刑事局鑑定，若鑑定結果達法定標準，將進一步上升至槍砲罪之持有具殺傷力槍枝罪；而火焰槍的射程及威力，也疑已超出民用範疇，且在緊臨公眾通行道路、民宅的北投溪畔測試，火焰效果巨大，有危害公共安全疑慮，涉犯公共危險罪。

孫安佐的網紅經紀人「重讀」陳昱中則涉恐嚇公眾、公共危險罪，且在住處被搜獲持有大，檢方訊後諭令他3萬元交保，並限制住居、出境及出海。

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