警政署「保字頭」好熱門 警界分析巡官統調生態

警界統調是同仁年度大事。（資料照）

備註，此新聞是搭配

警政署日前公布今年第1次巡官統調，其中屬於專業單位的各保警總隊因為工作單純、缺額稀少，相當熱門，有人以2百分的分數仍擠不進保四總隊，引起警界議論紛紛。警界指出，通常統調大多有兩種選擇方式，分別為「錢多」跟「事少」，而且跟選填者的年紀通常有相當大的關係。

一名高階警官指出，每年統調時，保一至保七總隊、鐵路警察局、各地港警總隊，因為都屬於轄區單純、工作不繁雜的「專業單位」，不少同仁視為「爽缺」，也成為追求「事少」者的首選，儘管每次開缺名額不多，卻炙手可熱。

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警界統調是依據每個人的「資績積分」，這項積分是依年資、學歷、考績、獎懲等項目加總計算。由於計算年資，若其餘項目分數都差不多，通常年紀越大者分數會越高；再加上有些同仁邁入中年後，經濟壓力變小，想多留時間陪伴家人，因此這些族群的同仁，在統調時就會選擇「錢少」的專業單位，也較有優勢。

至於不少年輕同仁，因為剛成家立業、結婚生子、買房買車，經濟負擔相對較重，此類族群的同仁，通常會選擇「錢多」的單位，像是六都的「繁重加給」，相較其他縣市就相對高。

以一名在台北市任職的巡官而言，薪水除了本俸以外，還會加上繁重加給、超勤津貼等，光是這兩項就有2萬多元；若擔任分隊長、所長，也還有相對應的加給或是辦案獎金，這些獎金、津貼去專業單位就拿不到。

警政署表示，並無特別統計員警填報統調各單位的名額，目前統調作業都是由同仁透過系統申請後，由系統按照積分排序。

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