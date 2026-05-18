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    擎天崗活春宮男女主角放鳥警察原因曝 警方今寄通知書傳喚到案

    2026/05/18 13:06 記者王冠仁／台北報導
    上週有情侶跑到擎天崗大草原「野戰」被當地監視器錄下，這段畫面也在網路引發瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

    上週有情侶跑到擎天崗大草原「野戰」被當地監視器錄下，這段畫面也在網路引發瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

    23歲高姓男子與女友日前凌晨去台北市陽明山擎天崗，在野外上演活春宮，全程被陽明山公園管理局設置的監視鏡頭拍下，意外成為「網路直播秀」，引起軒然大波；高男原本當天下午會去派出所說明，事後卻「放鴿子」沒出現。對此，警方研判，當天高男可能前來派出所途中，發現所外有大批媒體守候，才嚇得不敢出現。據悉，警方今天將正式寄發通知書給兩人。

    警方指出，本月15日凌晨，高姓男子與女友前往陽明山擎天崗上演活春宮，相關影像透過網路傳播，引起議論。警方事後調閱監視器畫面，過濾當時上下山的車輛，根據車籍資料，循線掌握當事人是高男與其女友，並循線聯繫上高。

    高原本在電話中告訴警方，「影中人」就是他與女友，還說當天會跟公司請假，下午前去派出所說明。未料，當天下午3時，高沒有如期現身，隔天也沒有向警方聯繫。

    警方研判，高透過網路得知「代誌大條」，再加上當天下午、隔天，士林分局山仔后派出所外都有大批媒體守候；高當天可能曾經一度前來派出所，但看到派出所外的「陣仗」，嚇得不敢現身。

    據悉，高與女友雖然是公然猥褻案件的「犯嫌」，但同時也是性影像外流的「被害人」，因此檢方已介入此案，要求警方不得再對外透露相關案情、偵辦進度。

    依辦案流程，警方將依規定寄發通知書傳喚高與其女友到案說明，如兩人未依通知書說明時間前來，警方屆時將會把全案函送給檢方。由於案發時間在上週五，隨後兩天為假日，因此警方最快將於今日正式寄發通知書。

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