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    台版絕命毒師！化學老師梁大晏協助製毒 確定判刑7年9月

    2026/05/14 11:21 記者張文川／台北報導
    桃園市國中理化老師梁大晏，2021年利用在學校教化學身分之便，取得製造第三級毒品「喵喵」的原料及設備工具，傳授製毒技術，協助楊梅的製毒工廠製造毒品。（資料照）

    桃園市國中理化老師梁大晏，2021年利用在學校教化學身分之便，取得製造第三級毒品「喵喵」的原料及設備工具，傳授製毒技術，協助楊梅的製毒工廠製造毒品。（資料照）

    電影「絕命毒師」台灣上演真人版！桃園市國中理化老師梁大晏，2021年利用在學校教化學身分之便，取得製造第三級毒品「喵喵」的原料及設備工具，傳授製毒技術，協助楊梅的製毒工廠製造毒品，檢警破獲起出「喵喵」成品、半成品約200公斤，一審、二審皆認定他是共同正犯，依製造第三級毒品而混毒罪將他判刑7年9月；最高法院駁回梁男上訴，全案定讞。

    桃園檢、警於2023年9月19日年查獲藏身於楊梅民宅的製毒工廠，起獲第三級毒品「喵喵」成品、半成品約200公斤、硝西泮3公斤等。

    檢警查出，梁男與麥姓、劉姓男子自2021年10月起，由麥出資，劉負責簽約承租透天厝做為工廠，梁負責技術指導、教學、取得毒品原料及製毒設備，再由劉搬運、組裝設備，並在工廠安裝水電、定時器，3人共同製毒。

    一審桃園地院審理時，梁男辯稱不知道麥男、劉男在製毒，他幫忙購買的化學原料和器材設備都是合法物品，合議庭認為不足採信，視為共同正犯，將梁判刑7年9月，麥男5年3月，劉男3年11月刑；梁上訴二審、三審，主張他只是幫助犯，但皆被駁回。

    判決指出，梁男製造毒品的事證明確，且購買毒品原料、提供製毒資訊，在犯罪結構中位居不可或缺的地位，乃共同正犯，並審酌他身為人師，竟無視國家杜絕毒品犯罪的禁令，以租屋處為據點製造毒品，助長毒品氾濫，危害國民身心健康，影響社會治安，判刑7年9月徒刑定讞。

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    桃園檢、警於2023年9月19日年查獲藏身於楊梅民宅的製毒工廠，起獲第三級毒品「喵喵」成品、半成品約200公斤、硝西泮3公斤等。（資料照）

    桃園檢、警於2023年9月19日年查獲藏身於楊梅民宅的製毒工廠，起獲第三級毒品「喵喵」成品、半成品約200公斤、硝西泮3公斤等。（資料照）

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