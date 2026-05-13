搶救澳洲女婿大作戰！無人機送東河肉包慘墜2架 無線電快遞成功

東河肉包，起飛！（台東縣消防局提供）

援救上山受困的澳洲籍東河女婿，無人機扮演重要角色，未來台東縣消防局科技救援隊功能更大。不過，無人機傳遞飲食、物品，墜機2架，特產「東河肉包」跟著掉入山中「餵猴」。搜救隊仍盡力平穩男子情緒。

搜救隊分析，今天最重要的收穫之一，就是將無線電傳遞到男子手中，卻也發現，他竟未穿鞋，腳趾因此磨破，幸好精神狀態不錯。警消說，「很好，明天可以自己跟我們下山，有練過果然不一樣」，更重要的是，「男子明顯很想下山了」。

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其實，警消沒說的是，擔心男子負氣上山，不肯被救下山，如今已不需再擔心，但男子上山途徑、方法與搜救隊員不同，「他的標的物可能又是什麼樹或岩石，而且還講英文，不如不問，依照精準的地圖照自己步伐走更平安」。

山谷特殊地形也影響風向與風勢，加上密林蔽空，直升機難以救援，無人機一樣不易靠近，搜救人員帶了大袋東河知名點心「東河肉包」和吃食，想不到肉包隨著2架無人機一同墜谷。對當地義消來說，肉包通常是「觀光客走在橋上啃肉包，被猴子劫掠目標」，只能苦笑，「這些肉包當做餵猴子去了」。

受困男子心情也影響救援，救搜隊確定他下山意願，而且無論如何都不直言「我們就在你頭上200公尺處」，不給他目標、沒有期望，平穩待援的心態最好。

再者，傳送去的無線電頻道不同於救援頻道，而是男子與指揮所的「專線」。警消說，駐守當地的同仁會以「專線」喊出「Great job！」、「We’re OK」，讓男子認為救援很平順，「反正山上沒網路，他根本不知道大家其實過得很苦」、「沒想過有一天會用無線電喊英文，會的英文單字都用光了，還被同仁笑『菜英文』！」

搜救人員走過破碎地型接近受困者。（台東縣消防局提供）

搜救人員走過破碎地型接近受困者。（台東縣消防局提供）

搜救人員背對著太平洋往上爬。（台東縣消防局提供）

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