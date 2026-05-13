「用一次妳會懷念！」蘆筍田硬上女農沒得逞 男累犯判刑2年半

有性侵前科的王姓男子，涉於2024年2月再犯蘆筍田間性侵女農夫未遂罪，台南地院以累犯判他2年6月徒刑。（資料照）

曾於2013年有性侵前科的王姓男子，2024年2月間喝酒後在台南1處鄉間蘆筍田想性侵1名女農夫，王男把女方推倒後說「給我用一次，妳會很懷念」，女農掙扎大喊救命並抓傷王男臉部，王男才未得逞、逃走。王男辯說只是想約炮、非當下想性侵，台南地院調查王男性侵未遂屬實，判他2年6月徒刑。

判決指出，王男於2024年2月22日下午4點半許，喝酒後在台南市鄉間1處偏僻的蘆筍田內，見1名女農夫揹著農藥筒在噴灑農藥，竟色心大起、用手推女農夫的肩膀，害她身體重心不穩、往後跌倒。

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王男將全身壓在女農夫身上、並用手壓制女方的手腕，說「給我用一次，妳會很懷念的」等語，企圖性侵女方。女農夫掙扎抵抗、大喊救命，王男還把頭靠近女方頭部，女農夫以手抓傷王男臉部，王男才作罷、逃走，性侵未遂。

王男坦承有環抱女農夫，是在試探雙方有無進一步發展、約炮的可能性，想改天如有機會再約炮，他沒有說「給我用一次，妳會很懷念」這話，會搭女方肩膀是在示愛，並沒有想在蘆筍田間與女農夫發生性關係。

法官調查，案發後，女農夫告訴妹妹「當時王男說再喊也沒用」，陳述案發經過時講話都在發抖、當天吃不下飯，從案發後一直睡不好、甚至去收驚。

法官並說，女農夫與王男並無交情、平日沒有互動，王男不知道女方姓名身分，女農夫也不想搭理王男；女農夫於案發後有上述情緒反應，顯示是出於親身經歷的描述，並非憑空虛構，這些事證足以作為補強證據，女農夫的供述應與事實相符，可以採信，因此認定王男涉性侵未遂。考量他過去曾侵入住宅性侵他人被判刑入獄，出獄後再犯本案，構成累犯，因他有特別惡性，犯後又否認犯行、未賠償受害人與取得原諒，判他2年6月徒刑，還可上訴。

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