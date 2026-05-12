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    目睹家暴通報6年暴增3倍！婦援會籲關注兒少隱性暴力與數位威脅

    2026/05/12 21:39 記者吳柏軒／台北報導
    婦女救援基金會與公益大使小禎（左2）、全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，呼籲大眾關注兒少隱性暴力危機。（記者胡舜翔攝）

    婦女救援基金會與公益大使小禎（左2）、全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，呼籲大眾關注兒少隱性暴力危機。（記者胡舜翔攝）

    兒少面臨鹿的暴力威脅已不侷限於身體傷害，「目睹家暴」與「數位性暴力」也悄悄剝奪孩子平安長大的權利，如衛福部統計，兒少目睹家暴通報6年暴增3倍，婦女救援基金會服務的數位性暴力被害人也約1成是未成年，呼籲大眾關注兒少隱性暴力危機。

    婦援會指出，根據衛福部統計，目睹家暴通報人數自2019年的2.6萬人增至2025年的7.8萬人，呈現逐年上升趨勢；與此同時，數位暴力威脅亦持續升高，2024年拍攝或製造兒少性影像案件已達3555件。性影像處理中心自2023年8月至2025年底，累計受理近5556件申訴，受害者高達3351人。自2015年至2025年底，婦援會共服務1482位數位性暴力被害人，其中近1成為未滿18歲的兒少。

    婦援會投入目睹家暴兒少服務已23年，調查指出，童年目睹家暴者成年後，逾8成容易陷入憤怒與沮喪等負面情緒，77.4％更曾有過自殺念頭，大眾常誤以為孩子年紀小「不懂事」，卻忽略隱性暴力帶來的心理創傷，其實並不亞於直接被害人。

    藝人小禎長期關注公益，今年受邀擔任婦女救援基金會公益大使，號召大眾關注兒少隱性暴力。她感性表示，過去曾認為暴力僅限於肉體傷害，深入了解後才發現隱性暴力留下的心理陰影同樣極其嚴重。呼籲大家不要忽略這群默默承受恐懼的孩子，她也特別對孩子溫柔喊話：「你們並沒有做錯任何事，希望你們知道，你們值得被好好地疼愛。」

    婦援會今年與全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會首度合作零錢捐，呼籲大眾關注兒少隱性暴力危機。全聯佩樺基金會董事張宜君表示，孩子在面對暴力創傷時，除了需要即時脫離危險，更需要被理解與支持，才能逐步重建安全感，因此，除了專業介入與創傷修復，也需要社會建立友善且具理解與支持的環境，讓孩子不再獨自承受恐懼，重新找回信任，並對未來保有期待。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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