運轉手變車手！ 面交3次要坐牢+全賠117萬元

當過10多年的公車、大貨車、計程車司機，黃姓男子改行當詐騙集團面交車手，被南投地院判刑1年10月，且賠償被害人117萬元。（記者陳鳳麗攝）

南投縣黃姓男子，開過公車、大貨車、計程車，被詐騙集團在網路吸收當面交取款車手，分3次跟被害人取款合計117萬元，被查獲起訴後辯稱他是應徵公司收款人員，惟南投地院法官認為，應徵工作沒見過公司的人，取款後指示丟車子輪胎旁，就是面交車手，不只判刑1年10個月，也全賠117萬元。

有10多年工作經驗的黃姓男子做的是運轉手，開過公車、大貨車和計程車，去年10月初從臉書接觸，再透過Line加入3個只知暱稱男子的群組，擔任取款工作。

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黃男加入後，依上手指示分別在10月15日在竹山鎮某家餐廳與楊姓被害人面交取款10萬元；10月20日和11月3日晚間，則在1所國小旁各面交30萬元和77萬元。每次取款後再依指示，丟進某部車的後座，或是放在某部車的車輪旁。

楊姓被害人被騙走117萬元後，才知遇到投資詐騙報案，警方追查出黃男是面交車手，他雖承認有去面交取款，但辯稱是應徵收款工作，不知對方是詐騙集團。

南投地院法官認為，黃男有10多年工作經驗，社會經驗豐富，都會有實際面試，且知道是什麼公司、主管是誰，不可能看臉書廣告聯絡，加Line直接上工，且收款後丟車輪旁等奇怪方式。因此刑事部分，被以3人以上共同詐欺取財罪判刑1年10個月，被害人民事求償，也判全賠117萬元。

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