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    桃園公園命案！ 42歲男揮拳攻擊醉漢害他撞地亡判9年2月

    2026/05/07 16:07 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園忠孝公園2024年7月發生命案。（資料照）

    桃園忠孝公園2024年7月發生命案。（資料照）

    42歲男子徐坤民1年多前在桃園市桃園區忠孝公園，僅因細故出手毆打素昧平生的金姓醉漢，導致他重心不穩倒地撞頭，送醫搶救月餘不治，桃園地院國民法官庭審理時，徐男向金男家屬致歉，並表示願意賠償，全案審結依傷害致死罪判處徐男9年2月徒刑。

    徐男於2024年7月13日晚間7點多，在桃園區泰昌三街忠孝公園與金姓醉漢發生爭執，徐男出手攻擊金男，造成他頭部撞地，顱骨骨折、顱內出血，徐男通報救護車將金男送醫，金男搶救至8月16日後宣告不治，徐男也被依傷害致死罪起訴。

    審理過程中，他始終辯稱沒有殺人犯意，屬於正當防衛，經勘驗監視器畫面，卻未見金男有主動攻擊行為，另依據病例、解剖鑑定及法醫證述，確認金男死亡結果與徐男攻擊行為具相當因果關係。

    國民法官庭認為，徐男雖無殺人故意，但其傷害行為與金男死亡有因果關係，也能遇見在硬質水泥地毆打酒醉者，極易造成對方重心不穩倒地，另審酌徐男僅徒手揮拳1次，未持刀械兇器，但仍造成人命喪失，家屬承受難以回復的傷痛，徐男雖有協助叫救護車，但始終否認犯行，考量徐男態度不佳、曾有強盜前科等素行，以及犯罪情節、生活狀況及雙方意見，依傷害致死罪判處9年2月徒刑，可上訴。

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