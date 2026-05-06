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    狠父抓10月兒頭撞地、塞木箱罰站虐死大翻供 檢提2關鍵證據

    2026/05/06 23:52 記者陳建志／台中報導
    廖姓男子（中）涉虐死10個月大兒子。（民眾提供）

    廖姓男子（中）涉虐死10個月大兒子。（民眾提供）

    台中10個月大男嬰疑哭鬧，遭廖姓生父抓頭撞地板，塞在木箱罰站致死，台中地院國民法庭今天（6日）繼續開庭，廖男全盤否認，聲稱只有輕拍臉頰，男嬰是在南投還有住處從椅子與和室摔落地面，才造成腦傷。檢察官依據曾柏元法醫解剖報告和張鈺孜醫師作證指出，男嬰是因12小時內新生的嚴重顱內出血、橫紋肌溶解致死，而且是外力造成，直指廖男凌虐男嬰致死。

    中檢起訴指出，前年8月22日凌晨，廖男在住處和室陪10個月大的兒子睡覺，兒子凌晨4點多哭鬧，廖男先是打巴掌，接著抓住大腿倒吊懸空，還抓頭撞地板或牆壁，把兒子塞進木箱罰站，獨自回房間睡覺。直到當天下午5點多，前妻發現兒子全身發黑，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，兒子仍在當晚7點多因頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解宣告不治；廖男被依成年人對未滿7歲兒童凌虐致死罪起訴。

    警詢筆錄時，廖男坦承有打巴掌，把兒子放在木箱內罰站，還拿塑膠槌子敲他的頭10到20下，頭下腳上倒吊懸空懲罰。不過，他開庭時全盤否認，聲稱只有輕拍兒子臉頰，兒子的腦傷是在南投還有台中住處從椅子與和室摔落地面造成。

    但檢察官指出，法醫曾柏元的解剖報告顯示，男嬰是因嚴重顱內出血，導致在短時間死亡，而且是在12小時內造成的新傷勢；張鈺孜醫師作證時也說，男嬰不論是從高約34公分的木椅，還是45公分高的和室摔到地面，都不會造成這麼嚴重的腦損傷，認為是遭人抓頭撞硬物3次所造成的對撞傷，直指廖男就是元凶，應以成年人對未滿7歲兒童凌虐致死罪判刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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