彰化20歲女應徵家庭代工 寄提款卡換「1萬元材料費」被罰12萬

楊女想做家庭代工被詐騙，寄出金融卡淪洗錢帳戶，被判罰金12萬元。（資料照）

彰化縣現年20歲的楊女，在臉書上看到詐團投放「家庭代工」廣告，她想補貼家用，對方要求先寄金融卡以利匯入材料費1萬元，她一度懷疑是詐騙，對方要她看「網路官網」，楊女信以為真，寄出金融卡，結果2名假投資被害人先後匯了10萬元至楊女帳戶被提領一空，楊女成詐騙共犯遭檢察官起訴。法院審理後認為，楊女主觀上遭詐騙集團精心設計的話術欺騙，欠缺幫助犯罪的故意，但因觸犯洗錢防制法，判處罰金12萬元。全案可上訴。

根據判決書，楊女在臉書看到家庭代工徵求訊息，透過LINE與暱稱「Tin Wei Jen」聯繫。對方先傳送代工影片、公司行號資料（含統一編號、代表人姓名），並提供看似正式的「合約協議」，宣稱「第一次入職需用本人提款卡實名登記購買材料」，保證「卡片無需有錢」、「公司出材料費與運費1萬元」。楊女信以為真，將提款卡及密碼寄送給對方。

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不久2名被害人陳男、錢男遭詐欺集團以假投資名義分別騙取10萬元，款項匯入楊女帳戶後遭提領一空，楊女被警方循線逮捕。

法官表示，楊女在對話中曾疑慮「不是騙人的吧？怕被騙」，對方立即提供公司資料與影片及官網消除疑慮，楊女寄出帳戶後，仍不斷詢問「材料何時送達」、「補貼金多少」、「以後訂材料要給錢嗎」，顯示她深陷「家庭代工」的假象中。

法官說，儘管楊女無幫助詐欺故意，法院仍從重量刑。政府與媒體不斷宣導不得提供帳戶，楊女卻貿然交付，導致帳戶成為犯罪工具，隱匿詐欺所得去向，間接造成被害人財產損失，嚴重破壞金融秩序與社會治安。考量其犯後坦承犯行但未與被害人和解、家庭經濟狀況等，最終判罰金12萬元。

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