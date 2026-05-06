月息30％吸血！虎尾暴力討債集團橫行 警抄窩逮9人

日前警方兵分八路執行搜索與拘提，帶回張男等9人，並查扣槍枝、毒品等相關證物。（圖由警方提供）

雲林虎尾警分局日前破獲暴力討債犯罪集團，逮捕張姓主嫌等9人，並查獲毒品、槍枝等相關證物，警方查出該集團以月息30％的高利貸牟利，如被害人無力償還就持球棒到住處暴力討債。警方表示，將依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、重利等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

虎尾警分局日前組成專案小組，在5月4日兵分八路，到31歲張男等人住處執行搜索及拘提，除逮捕9名涉案犯嫌，並查扣改造槍枝、子彈、毒品及相關犯案工具。

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據了解，張男所把持的暴力討債集團，去年9月開始，以月息30％高利貸牟利，且10天為一期逼迫被害人還款，倘若被害人無力償還時，就會揪眾拿著球棒、木棍等，甚至以蒙面、戴口罩方式前往住處、工作地恐嚇，包含砸車、潑漆等。初步統計有30名被害人，主要分布在土庫、麥寮、虎尾、崙背等鄉鎮。

警方表示，張男等人涉違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及恐嚇取財、重利等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。將持續深入追查釐清集團運作模式、資金來源及槍枝來源。

分局長馬秋景表示，幫派暴力、重利剝削及毒品犯罪對社會治安危害甚鉅，將持續貫徹掃黑、肅槍、緝毒等重點工作，更呼籲民眾如遭遇暴力討債、恐嚇取財或發現可疑不法情事，請立即撥打110或向警方報案。

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日前警方兵分八路執行搜索與拘提，帶回張男等9人，並查扣槍枝、毒品等相關證物。（圖由警方提供）

如果被害人無力償還，張男就會揪眾蒙面前往被害人住處恐嚇、砸車。（圖由警方提供）

如果被害人無力償還，張男就會揪眾蒙面前往被害人住處恐嚇、砸車。（圖由警方提供）

如果被害人無力償還，張男就會揪眾蒙面前往被害人住處恐嚇、砸車。（圖由警方提供）

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