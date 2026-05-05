獨家》染指15歲少女！台南警官「以身相許」被婉拒 這原因獲緩刑

台南陳姓警官與15歲女發生關係，最終賠償和解獲緩刑5年，市警局等他復職後不排除移送懲戒。（記者王捷攝）

陳姓警官擔任警備隊長時，透過交友軟體遇到15歲少女，竟要求對方拍攝私密影像並發生性行為。陳警官提出「以身相許」、賠錢對少女負責，但最後少女父母同意以賠償和解，台南地方法院判陳員2年徒刑、緩刑5年。市警局表示，將等陳警官復職將討論行政處分，不排除送懲戒法院。

陳男去年擔任警備隊長期間，透過交友軟體結識少女，多次央求對方拍私密照，少女自行拍攝多部影片與照片給陳警官，去年中旬，兩人相約至台南某旅館，雙方合意發生2次性行為。過程中，陳男再次徵得同意，以手機拍攝性交照片存檔，案經少女母親察覺並向警方報案，陳男到案後坦承犯行，扣押的影像與對話紀錄均與自白相符。

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在案發後，當時單身的陳警官曾向長官回報，與少女發生關係是兩情相悅，也已向家屬道歉，並承諾婚約對少女負責尋求和解，但最後改以賠償和解金收場，判決書並未記載雙方和解條件，但少女與父母都表示原諒陳警官，並同意給他緩刑的機會，市警局則回應，不能證實和解金額。

法官審理認為，陳警官身為公務員，應嚴守保護未成年人規範，卻未能克制私慾，嚴重影響少女身心發展。考量陳男無前科且犯後坦承面對刑責，已與少女及家屬成立調解並完成賠償。因此依公務員拍攝少年性影像等罪判2年、緩刑5年並附保護管束，另外要提供120小時義務勞務及接受3場法治教育。

市警局指出，目前陳警官停職中，將看判決情形以相關人事法規，追究相關行政責任，若判決結果未達免職要件，將召開考績委員會，從嚴追究行政懲處或移付懲戒。

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