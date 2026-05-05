純情男陷網戀被詐團騙2次 淪為「工具人」車手

張男被埋伏警方逮個正著。（記者王冠仁翻攝）

張姓男子透過網路認識女網友，落入詐團假投資陷阱，積蓄26萬元全被騙走。張想出金，詐團又騙他要繳手續費，張稱沒錢，詐團謊稱可借他40萬元，要他在特定時間、地點去找人拿錢；張依指示前往，被埋伏警方逮個正著，他才發現自己已成為車手。

警方調查，張姓男子數月前在交友網站上認識一名女網友，對方跟他用通訊軟體互加好友，還每天甜言蜜語、噓寒問暖，讓他以為遇上真命天女。不久，對方謊稱有特殊管道可以投資虛擬貨幣，穩賺不賠，他信以為真，把全部積蓄26萬元陸續投入。

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張事後見到投資APP上獲利豐厚，想要出金，對方謊稱要繳交17萬元手續費；張說自己沒錢，對方居然稱要可以借40萬元給他，要他在本月2日下午，前往台北車站附近一家速食店跟人碰面取款。張信以為張，依約前往，被埋伏警方逮個正著。

原來北市警中正一分局近期接獲林姓男子報案，林聲稱也是在網路上認識女網友，對方謊稱有管道可以投資虛擬貨幣，他先後讓對方以無卡提款的方式取走12萬元，事後發現無法正常出金，發現被騙而報警。

警方要林將計就計，謊稱籌到錢要再「加碼」40萬元，以此跟對方相約面交付款；當天林拿著警方準備給他的40萬元假鈔，在速食店等候車手前來，警方因此逮到前來取款的張男。

張向警方喊冤，聲稱自己也是詐騙案被害人，還拿出手機中的相關對話紀錄供警方檢視。警方雖然確定張所言屬實，但他成為車手是事實，警方只能將他依詐欺罪嫌送辦，並深入溯源追查幕後詐騙集團。

中正一分局呼籲，民眾網路交友或投資務必保持警覺，遇有可疑金錢往來應再三查證，尤其遇上投資、借貸等事由更應注意，民眾可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，以免陷入對方的話術而損失慘重。

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