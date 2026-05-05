酒駕突衝出數頭山羊自摔送辦 嘆「自己才是受害者」

警方和駕駛親友到場時，機車都被置於道路外，更不見傳聞的肇事羊。（民眾提供）

台東昨天傍晚發生一起奇特的酒駕案件，民眾酒測值才0.22MG/L卻被逮，原來他路上遇到山羊肇事、自摔送醫，才被認定肇事、無法安全駕駛遭移送，非常無辜表示「我才是受害者好嗎？」

警方調查，年約40歲的潘姓民眾，昨下午5時許和朋友飲酒後準備進入金峰鄉一處村落聯外道路時，突然有數頭山羊突然衝出，嚇得潘某急煞摔倒，警方到場時，潘某已被送醫，機車也被村民移到路旁，當下見不到潘某也未知肇事過程。

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送醫後的潘某雖僅有小傷，但他一身酒味又車禍，依規定也需酒測，這下測得其酒測值0.22MG/L，雖未達0.25，仍被警方依違反公共危險罪移送。

據了解，潘某被移送後，還沒「壓線」的酒測值，加上又無明顯傷勢反讓人懷疑、反問「怎麼這樣也被移送」。他才無辜表示，「騎車到一半，都快到家了，想不到被路邊衝出的山羊嚇到摔倒送醫」。

警方表示，飼養牲口或寵物致人受傷，飼主也會擔起相應責任，「我們的確知道那裡有人養羊，但當下民眾未反應，而且事故現場連羊毛都沒看到」。警方強調，切勿酒駕，若是保持清醒，可能反應更快，也不會摔倒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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