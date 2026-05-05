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    彰化毒駕奪2命！新婚妻遭撞吐血慘死 夫心碎發聲：應該判死

    2026/05/05 15:16 記者湯世名／彰化報導
    新婚妻被毒駕衝撞夾車內枉死，施姓丈夫首發聲強調高男應該判死刑。（圖由民眾提供）

    新婚妻被毒駕衝撞夾車內枉死，施姓丈夫首發聲強調高男應該判死刑。（圖由民眾提供）

    高姓男子昨天涉嫌毒駕肇事撞死機車騎士與開車的翁姓女駕駛，當時坐在乘客座目睹愛妻慘狀的施姓丈夫今天（5日）從加護病房轉入普通病房，他在受訪時指出，高男毒駕照是根本就是故意殺人，他絕對不與高男和解，司法應該要判高男死刑。他與妻子認識5年，妻子從未離開過他，沒想到會遇到死劫，希望能陪妻子走到最後，送她最後一程。

    施姓丈夫說，昨天清晨4點多妻子開車載他從台中市到彰化市吃在地小吃，行經彰化市中華陸橋上時，突然發現對向車道1輛BMW轎車橫向朝他們直衝而來，研判時速恐高達180公里，完全閃不掉，妻子大叫一聲，BMW直接撞擊他們轎車，妻子首當其衝，氣囊也爆開，2人當場昏厥；等他恢復意識卻發現妻子滿臉是血、嘴裡不斷淌血，把門踹開後趕緊為妻子按壓止血。

    施姓丈夫說，當時高男搖搖晃晃來到附近，他質問對方是否喝酒或吃藥？對方都說沒有；當消防員說他妻子已經沒有心跳時，他當場氣得抓狂要找高男算帳。

    他與妻子新婚不到1年，岳父家裡賣水果，妻子在當會計，他開貨車；本來計畫2年後要生小孩，還要去拍婚紗照，如今都不可能了。

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    新婚妻被毒駕衝撞夾車內被消防員救出急救，施姓丈夫心急如焚。（資料照）

    新婚妻被毒駕衝撞夾車內被消防員救出急救，施姓丈夫心急如焚。（資料照）

    新婚妻被毒駕衝撞夾車內枉死，施姓丈夫悲傷心碎。（圖由施男提供）

    新婚妻被毒駕衝撞夾車內枉死，施姓丈夫悲傷心碎。（圖由施男提供）

    施姓丈夫與翁姓妻子過去甜蜜照只剩回憶。（圖由施男提供）

    施姓丈夫與翁姓妻子過去甜蜜照只剩回憶。（圖由施男提供）

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