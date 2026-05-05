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    首頁 > 社會

    社區協會理事長詐領補助26.5萬元 背後竟藏不得已苦衷

    2026/05/05 07:26 記者蔡清華／高雄報導
    社區協會辦理老人送餐服、及關懷據點，理事長被控詐領志工交通費、及酬勞補助款。圖與事件無關。（資料照）

    社區協會辦理老人送餐服、及關懷據點，理事長被控詐領志工交通費、及酬勞補助款。圖與事件無關。（資料照）

    高雄市已擔任7年的鄭姓社區協會理事長，辦理老人送餐服務、及社區關懷據點，被控詐領志工交通費、及酬勞補助款共26萬5千多元，被依偽造私文書罪嫌起訴，法官審理得知協會志工人力不足，招募困難，而以溢領補助款方式，發放志工對應之交通費、報酬，非為私利，判他徒刑8月、緩刑2年，沒入不法所得，可上訴。

    判決指出，鄭男2015年12月起至2022年12月止，擔任高雄市某社區發展協會理事長，協會自2018年1月1日至隔年12月31日止，辦理老人送餐服務，向市府申請交通費補助，每位志工可申請中餐交通費及晚餐交通費各100元（上限為每志工每日200元），鄭被控偽造人頭志工造冊請領補助款共23萬5900元。

    另，自2019年1月1日起迄同年12月31日止，辦理「建立社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站」，每位志工參與「C級長照站」工作後，可申請臨時酬勞費每小時150元，鄭也以相同的手法造冊請求補助款，詐取補助款共2萬9250元。

    橋頭地院審理時，鄭對犯行坦承不諱，法官考量被告行為動機，是因偏遠社區協會之志工人力不足，導致補助款無法完全支應志工人員之交通費用及薪資，經相關志工人員之證述，被告在領得補助款後，確有依志工人員之實際參與情形發放對應之交通費、報酬，被告之行為動機並非純為私利，而有可得同理之處，依偽造私文書罪，判他徒刑8月、緩刑2年。

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