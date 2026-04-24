搶匪挾持北市中信銀女經理！行員驚恐「垂降逃生」畫面曝

民眾拍下行員透過垂降設備逃生。（網友授權使用threads@yi_jin_1106）

台北市大安區忠孝東路的中國信託銀行，今日下午驚傳搶案，歹徒還挾持人質。有附近民眾剛好拍下銀行員工透過垂降設備逃生的照片，透過畫面可想像當時緊張氣氛。

據了解，嫌犯為30歲林姓男子，今日下午3時許他帶著行李箱、BB槍及假手榴彈，前往台北市大安區忠孝東路上的中國信託銀行搶劫，銀行余姓女經理遭林男挾持，配合林男前往金庫取出約1000萬元現金裝進行李箱。大安分局警方獲報後3分鐘內抵達現場，在經過約15分鐘對峙後成功壓制逮捕林男。

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據了解，當嫌犯挾持余姓女經理時，其餘員工趁機跑到樓上將門反鎖，保全則要他們透過垂降設備逃生。

一位網友在Threads發文，PO出照片表示，在搶案發生當下，他在附近頂好廣場聽到路人表示，見到有配槍警察出現，網友往附近一看，正好看到一旁太平洋頂好綜合商業大樓（頂好名店城）上，銀行員從2樓通過垂降設備逃生的畫面。

林男初步供稱因為有經濟困難，才鋌而走險犯案。警方初步調查沒有其他共犯，將持續調閱影帶釐清。

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