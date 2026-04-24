1車數千元代價亂倒裝潢廢棄物 嘉縣警逮捕涉案29歲男子

嘉義縣警方、環保局及水上鄉公所（見圖）聯手追查，查獲涉嫌傾倒廢棄物的29歲男子。（資料照）

嘉義縣82快速道路水上鄉段下方涵洞旁排水本月14日被發現遭棄置大量裝潢廢棄物，恐將影響汛期排水，嘉義縣警方、環保局及水上鄉公所聯手追查，查獲涉嫌傾倒廢棄物的29歲男子，犯嫌涉嫌以1車數千元報酬傾倒裝潢廢棄物，偵訊後依犯廢棄物清理法移送法辦。

水上鄉公所日前接獲南和村長通報，82快速道路下方涵洞旁排水遭傾倒大量廢棄物，經查為大量木板、門片、排氣管等裝潢廢棄物，由於汛期將至，大量廢棄物阻塞排水，當地民眾說，若大雨來襲而無法順暢排水，可能會造成當地積淹水，損害鄉親生命財產安全，痛批非法傾倒者相當惡劣。

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水上鄉公所通報嘉義縣環保局稽查隊進行調查，函請土地所有人或管理機關將廢棄物進行清除，避免阻礙排水。

由於案發地點偏僻，水上分局警方擴大範圍調閱周邊監視系統，發現該名男子涉嫌犯案，昨天將他帶回偵辦；男子稱自己並非集團式犯案，而是因曾從事營建裝潢工作，因此開小貨車到工地稱可協助處理裝潢廢棄物，一車代價僅數千元，但並未合法處理，是找偏僻處傾倒，警方訊後將他移送嘉義地檢署偵辦。

82快速道路涵洞排水遭傾倒大量廢棄物。（資料照）

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