小三勾人夫挨告求償700萬 深夜翻牆大喊：「我真的很愛他」

洪姓女子戀上已婚男，竟不顧小三身分跑去他家大喊：「我真的很愛他」。（情境照）

楊姓人妻因不滿丈夫與洪姓女子發展婚外情，雇用徵信社幫忙，並在多名黑衣人包圍下逼迫洪女簽下總額700萬元的賠償協議，洪女擺爛拒付，楊女告上法院，法官認為，這份協議是在「脅迫」下產生，判定無效，最終僅針對侵害配偶權部分，判洪女賠償25萬元。

判決指出，2024年間，楊女發現丈夫包男與洪女進出汽旅的證據後，雇用徵信社幫忙，夥同7、8名黑衣人找上兩人，當時徵信社人員以流氓口吻威脅：「要讓你在公司待不下去、身敗名裂」，洪女因畏懼對方勢力，只能乖乖簽下分期支付200萬元賠償金及500萬元違約金的和解書。

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但洪女簽完協議書後，不但沒給賠償金，還持續跟包男保持「密切連絡」，楊女氣炸，提告求償700萬元。高雄地方法院審理時，洪女否認與包男有染，還說自己是在脅迫下才簽下協議書，不能算數。

法官綜合相關事證後認為，當時現場多名不詳身分人士包圍洪女，確實足以使人心生恐怖，法律雖保障契約自由，但不容許以不法危害之言行逼簽，因此判定協議無效。

但洪女事發後仍執迷不悟，甚至深夜翻牆進入包家、敲窗大喊「我真的很愛他」，且面對男方家屬質問，竟幽幽吐出一句「大人的世界斷不了」，認定確實破壞楊女的婚姻，判洪女應賠25萬元，可上訴。

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