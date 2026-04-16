九合一選舉賭盤藏身Polymarket！ 竹檢查獲虛擬幣下注賭客

新竹地檢署今天表示，接獲情資發現去中心化預測平台「Polymarket」疑似對將於11月28日舉行的地方選舉開設賭盤，經專案小組深入追查，昨循線查獲賭客何姓男子涉案。（記者廖雪茹攝）

2026九合一選舉出現境外賭盤！新竹地檢署今天表示，接獲情資發現去中心化預測平台「Polymarket」疑似對將於11月28日舉行的地方選舉開設賭盤，以政黨獲勝者為標的，誘使民眾以虛擬貨幣投注選舉結果；由於選舉賭盤不僅對選舉結果造成影響，更可能透過境外資金、假訊息操作及其他不法介選行為，破壞選舉公平性及民主制度。經專案小組深入追查，昨循線查獲賭客何姓男子涉案。

新竹地檢署表示，日前接獲新北市政府警察局板橋分局提報選舉情資，去中心化預測平台「Polymarket」，擬以「2026Taiwanese Local Elections: Party Winner（2026 台灣地方選舉：政黨獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。檢察長柯宜汾Polymarket」，指派檢察官李昕諭指揮新北市警局板橋分局組成專案小組深入追查。

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檢方指出，專案小組循線15日查獲賭客何男，涉嫌透過虛擬貨幣下注方式，利用網際網路以縣市長政黨選舉結果為標的賭博財物。

檢方調查，「Polymarket」所設去中心化預測市場，以11月28日我國地方縣市長選舉中，獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據。依其市場規則，只有經政黨正式提名的候選人才會被記入席次，獨立候選人則不列入任何政黨席次計算；計入範圍包括台北市等六都、以及基隆市、新竹市等總計22個縣、市長選舉結果。

同時，以市場所列席次數作為結算標準；如發生席次相同情形，則以英文黨名字母順序決定勝出政黨。足見該平台係以我國地方選舉結果作為賭博標的，並藉由虛擬貨幣投注及境外平台操作模式規避查緝，對選舉公平、公正及民主秩序造成重大危害。

新竹地檢署進一步指出，虛擬貨幣具有跨境流通快速、匿名性高及資金流向追查不易等特性，近年已逐漸成為境外資金介入選舉、賄選及選舉賭盤之不法管道。依《公職人員選舉罷免法》相關規定都屬違法行為。

檢方呼籲民眾切勿心存僥倖參與選舉賭盤，以免觸法受罰；若發現有利用網際網路、社群平台、通訊軟體或其他方式從事賄選、選舉賭盤、散布不實訊息或其他妨害選舉之不法情事，請即撥打法務部檢舉專線：0800-024-099，再按4提出檢舉。

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