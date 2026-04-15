電動刮鬍刀有「詭」！台鐵男員工北車貴賓室偷拍 至少3女如廁受害

翁嫌被警方逮捕移送法辦，檢方諭令10萬交保。（警方提供）

台鐵公司30歲翁姓男員工，涉嫌在台鐵台北車站貴賓室廁所內，放置電動刮鬍刀式的針孔攝影機偷拍女員工如廁。日前有被害人發現異狀報案，翁男見東窗事發，急著找尋針孔攝影機下落，被巡邏的鐵路警察逮到，初步調查至少有3人受害，警詢後依妨害性隱私現行犯送辦，檢方複訊後10萬元交保。

台鐵公司台北站目前已由清潔承商針對所有廁間實施反針孔偷拍檢驗，經檢測無再發現異狀。台鐵台北區營運處人事室亦啟動員工關懷，至台北站展開員工訪視關懷，並將依法於4月17日針對翁男情事召開專案考成會議。

請繼續往下閱讀...

警方表示，台鐵台北站站內貴賓室廁所，平日是公開供賓客和員工共同使用，並未嚴格區分男女廁所。有名女員工是3月31日在廁所內發現有男性電動刮鬍刀機，覺得奇怪拿起查看，意外發現居然是針孔攝影機，立即將相關設備帶至站長室。站長獲報隨即前往鐵路警察台北所報案。

翁姓員工得知惡行暴露，急忙想去找尋針孔攝影機，結果正巧遇到鐵路警察巡邏和蒐證，警方見他行動詭異，經攔下訊問，翁男承認作案。警方隨後至對方家中將相關事證扣留，立即依現行犯逮捕。

警訊中，翁男供稱，他是因為好奇心驅使，才將針孔裝置放在廁所約1個禮拜。警方清查，初步確認至少有3位不同台鐵女員工受害，當日晚間移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後10萬元交保。

據了解，案件發生後，許多女員工人心惶惶，但不知翁嫌已被警方逮捕送辦，仍以為台鐵放任不管，於是向外爆料。台鐵對此則承諾將於17日針對翁男情事召開專案考成會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法