4/11今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落高雄

4月11日開獎的第115000090期今彩539頭獎開出1注，獎落高雄。（本報合成）

4月11日開獎的第115000090期今彩539頭獎開出1注，由高雄市鳳山區八德路266號1樓的「貴賓彩券行」開出。

第115000090期今彩539中獎號碼為「07、12、17、24、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共311注中獎，每注可得2萬元；參獎共9454中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3100注中獎，每注可得50元。

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第115000090期39樂合彩中獎號碼為「07、12、17、24、31」，四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共515注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6382注中獎，每注可得1125元。

第115000090期3星彩中獎號碼為「563」，壹獎共104注中獎，每注可得5000元。

第115000090期4星彩中獎號碼為「3529」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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