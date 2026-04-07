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    疑感情糾紛！台中遊藝場大亂鬥2人遭刺傷 持剪刀嫌犯落網

    2026/04/07 20:22 記者陳建志／台中報導
    田姓男子、張姓男子和賴姓男子，今天凌晨在大里金山街一家電子遊戲場互毆，田男還持剪刀刺傷2人，仁化派出所將3人依傷害罪送辦。（記者陳建志攝）

    田姓男子、張姓男子和賴姓男子，今天凌晨在大里金山街一家電子遊戲場互毆，田男還持剪刀刺傷2人，仁化派出所將3人依傷害罪送辦。（記者陳建志攝）

    台中市田姓男子疑不滿張男把別人的女朋友，今凌晨在大里區一家電子遊藝場碰到張男，兩人一言不合起衝突，和張男同行的賴男加入戰局，田男持剪刀朝兩人身上猛刺，警方趕至3人已逃逸，上午7點多，張男和賴男到派出所說明，因身上有傷口，警方先將2人送醫，隨後尋獲田男，因雙方互告，警方將依傷害罪嫌將3人送辦。

    台中市霧峰分局今天凌晨4點46分接獲報案，指稱大里區金山街一家電子遊藝場發生打架互毆事件，立刻派遣警力到場，不過抵達時，已無打架情事，經詢問在場員工，掌握田姓男子（48歲）疑因細故和張姓（43歲）、賴姓（65歲）男子互毆。

    正當警方在找人時，張姓、賴姓男子，今天上午7點多自行到仁化派出所說明，不過因兩人身上有疑似刀傷，立刻叫救護車將兩人送醫，其中張男右胸有0.5公分穿刺傷，賴男右手前臂有0.5公分刺傷，兩人均無生命危險，意識清楚。

    警方持續追緝田男下落，今天中午12點多，在大里十九甲地區，田男的友人住處將他尋獲，將他帶回警局調查，田男表示，因不滿張男把別人的女朋友，才會在遊藝場和他起衝突，雙方互毆中，坦承拿出身上隨身攜帶剪食物的剪刀刺人，因田男也受傷，雙方互告，警方依傷害罪嫌將3人函送法辦。

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