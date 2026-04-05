移工持刀搶超商遭追捕闖民宅砍傷一家三口 警動用電擊槍制伏

46歲泰籍移工持水果刀搶奪超商熱狗後遭警方圍捕，跳上貨車與警方對峙。（民眾提供）

花蓮縣新城鄉今（5）日清晨驚傳外籍移工持刀隨機行凶案件！46歲泰籍移工持水果刀搶奪超商熱狗後遭警方圍捕，沿台九線逃竄並闖入民宅砍傷屋主一家三口，更與到場圍捕的10多名警力展開激烈對峙。警方最終動用辣椒水與電擊槍，在民宅頂樓廁所內把嫌犯壓制，共造成3名民眾及4名員警受傷，全案依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

警方調查，該名泰籍移工於清晨5點多，手持水果刀闖入新城鄉康樂村一間便利超商，強行搶走2根熱狗後離去，隨後又連續敲打鄰近洗衣店大門，甚至作勢追趕一名路過婦人，所幸婦人反應迅速及時脫身。嫌犯隨後沿著台九線逃逸引起路過計程車司機警覺報警，新城警分局立即出動線上10多名警力展開圍捕。

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嫌犯為躲避追查，在街頭竄逃約2.7公里，期間一度跳上路邊貨車與警持刀對峙，隨後又闖入一間鐵門半開的理髮廳民宅。屋主聞聲下樓查看，竟遭嫌犯持刀攻擊，導致屋主左胸遭劃傷、妻子右手肘擦傷，女兒則在驚慌逃跑時腳部被碎玻璃刺傷。嫌犯隨後竄逃至住宅4樓廁所反鎖躲避。

警方隨即手持盾牌與月牙叉攻堅，並動用辣椒水及電擊槍制敵，終在廁所內將其制伏。圍捕過程中，佳民派出所李姓副所長左手遭劃傷縫合4針，陳姓員警則遭鈍器擊中頭部，共4名員警掛彩。所幸受傷民眾及員警經送醫治療後均無大礙，全案訊後依殺人未遂、恐嚇公眾安全、傷害及毀損等罪嫌，將該名移工移送花蓮地檢署偵辦。

46歲泰籍移工持水果刀搶奪超商熱狗後遭警方圍捕在路上奔馳。（民眾提供）

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