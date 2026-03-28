從清大原子科學研究到李昌鈺康州實驗室 李承龍曝鑑識專業養成過程

李昌鈺博士與李承龍博士。（記者劉慶侯翻攝）

國內科學刑事鑑識專家李承龍和李昌鈺博士同樣都是國內培養出的警察幹才，卻也不約而同的走向必需深耕的刑事鑑識領域。這對師徒弟子兵也因此有著血濃於水的深厚情誼。

李承龍表示，警察大學畢業後，原打算在2000年攻讀第一屆的鑑識科學博士班，但是沒想到當年博士班卻遭教育部駁回，隔年才成立，所以他改投考清華大學原子科學研究所。他為了補強專業不足，從旁聽大一的基礎課程重新學起，直到獲得公費出國深造。

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回憶和李昌鈺博士的緣起，他說，原本打算按照實驗室慣例申請美國史丹佛大學，從事當時最熱門的生物晶片（biochip）研究領域，但指導教授許志楧博士鼓勵他出國跟隨國際級大師學習，建議他和李昌鈺博士聯繫。

一開始透過寄信、致電等各種管道聯繫，終於，有一天收到李昌鈺博士親自同意指導的回覆函，因此決定放棄眼前升職的機會，前往美國康州紐海芬大學 （University of New Haven）李昌鈺鑑識科學研究院擔任訪問學者。

他表示，他白天在康州警政廳的鑑識科學實驗室擔任訪問科學家，做博士論文實驗，晚上到紐海芬大學上課進修，切切實實的接受李昌鈺的親自教導，才逐步奠定他在鑑識科學方面的知識。

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