神探李昌鈺辭世！鑑識足跡遍布全球 曾來台調查319槍擊案2顆子彈

李昌鈺。（資料照）

李昌鈺博士是全球知名的鑑識專家，自1990年代起多次受邀回台，針對多起震驚社會的懸案與政治爭議案件提供關鍵鑑識意見。他在台灣參與最深且影響最鉅的案件莫過於2004年的319槍擊案，當時他受命組成專案小組，針對前總統陳水扁遭槍擊的彈道、吉普車擋風玻璃彈孔及火藥殘留進行精密分析，最終提出的「一槍兩彈」與彈道重建結論，成為該案偵查的重要依據。

李昌鈺是享譽國際的刑事鑑識科學專家，被譽為「當代福爾摩斯」。他於1948年隨母親來台，後續考入中央警官學校（現中央警察大學）第24期正科，隨後赴美深造，先後取得約翰傑刑事判決學院學士、紐約大學生物化學碩士及博士學位，其後又受聘於康乃狄克州紐哈芬大學教授刑事科學，籌建康乃狄克州警政廳刑事化驗室。

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李昌鈺參與調查過全球數千起重大案件，最知名的是在辛普森案中，他針對血跡噴濺與現場採證的精闢分析，成為判決的關鍵轉折點。也參與過甘迺迪總統遇刺案重審、柯林頓醜聞等等。

李昌鈺更多次受邀回台參與重大刑案偵辦，2013年的洪仲丘案中，李昌鈺受家屬與政府邀請針對死因與解剖結果提供專業諮詢。他在檢視相關卷宗後，針對洪男死於「運動型中暑」及現場監視器畫面消失的疑點提出看法，強調鑑識科學應與醫療專業結合，從物理證據中還原死者在禁閉室內的最後狀態。

1996年發生的桃園縣長劉邦友血案及彭婉如命案，李昌鈺也曾應邀回台協助。他針對現場的指紋、毛髮及DNA檢體進行複驗，試圖在命案發生的黃金時間內協助警方鎖定嫌犯特徵。但兩案都因現場保全不力及當年技術局限而成為懸案，但李昌鈺引進的現場保全觀念，促使台灣刑事警察局後續在現場勘查制度上進行大規模改革。

1997年的白曉燕命案，李昌鈺同樣在辦案過程中提供遠端諮詢或回台協助採證，他協助鑑定陳進興等匪徒遺留的菸頭與血跡DNA，幫助警方確認嫌犯身分。

他一生留下許多名言，最知名的就是「讓證據說話」，是他的核心理念，強調鑑識科學必須建立在客觀證據，而非主觀推測。還有「化不可能為可能」、「我只是很普通的一個人，和大家一樣」，傳達他的人生理念。

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