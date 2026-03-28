為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    神探李昌鈺辭世！鑑識足跡遍布全球 曾來台調查319槍擊案2顆子彈

    2026/03/28 09:45 記者鄭景議／台北報導
    李昌鈺。（資料照）

    李昌鈺。（資料照）

    李昌鈺博士是全球知名的鑑識專家，自1990年代起多次受邀回台，針對多起震驚社會的懸案與政治爭議案件提供關鍵鑑識意見。他在台灣參與最深且影響最鉅的案件莫過於2004年的319槍擊案，當時他受命組成專案小組，針對前總統陳水扁遭槍擊的彈道、吉普車擋風玻璃彈孔及火藥殘留進行精密分析，最終提出的「一槍兩彈」與彈道重建結論，成為該案偵查的重要依據。

    李昌鈺是享譽國際的刑事鑑識科學專家，被譽為「當代福爾摩斯」。他於1948年隨母親來台，後續考入中央警官學校（現中央警察大學）第24期正科，隨後赴美深造，先後取得約翰傑刑事判決學院學士、紐約大學生物化學碩士及博士學位，其後又受聘於康乃狄克州紐哈芬大學教授刑事科學，籌建康乃狄克州警政廳刑事化驗室。

    李昌鈺參與調查過全球數千起重大案件，最知名的是在辛普森案中，他針對血跡噴濺與現場採證的精闢分析，成為判決的關鍵轉折點。也參與過甘迺迪總統遇刺案重審、柯林頓醜聞等等。

    李昌鈺更多次受邀回台參與重大刑案偵辦，2013年的洪仲丘案中，李昌鈺受家屬與政府邀請針對死因與解剖結果提供專業諮詢。他在檢視相關卷宗後，針對洪男死於「運動型中暑」及現場監視器畫面消失的疑點提出看法，強調鑑識科學應與醫療專業結合，從物理證據中還原死者在禁閉室內的最後狀態。

    1996年發生的桃園縣長劉邦友血案及彭婉如命案，李昌鈺也曾應邀回台協助。他針對現場的指紋、毛髮及DNA檢體進行複驗，試圖在命案發生的黃金時間內協助警方鎖定嫌犯特徵。但兩案都因現場保全不力及當年技術局限而成為懸案，但李昌鈺引進的現場保全觀念，促使台灣刑事警察局後續在現場勘查制度上進行大規模改革。

    1997年的白曉燕命案，李昌鈺同樣在辦案過程中提供遠端諮詢或回台協助採證，他協助鑑定陳進興等匪徒遺留的菸頭與血跡DNA，幫助警方確認嫌犯身分。

    他一生留下許多名言，最知名的就是「讓證據說話」，是他的核心理念，強調鑑識科學必須建立在客觀證據，而非主觀推測。還有「化不可能為可能」、「我只是很普通的一個人，和大家一樣」，傳達他的人生理念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播