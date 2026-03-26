無律師執照卻開事務所招攬訴訟 桃園「宸和集團」3人被訴

朱永煇在桃園市區街頭高掛市議員參選人廣告。（記者余瑞仁攝）

桃園市53歲男子朱永煇成立「宸和集團」，並由42歲女子王詩瑋擔任旗下管理顧問公司負責人，2人與許姓女子均無律師證書，卻涉嫌兼營4家律師事務所，聘任陳姓、洪姓律師等5人擔任法律事務所律師兼所長，實際上由朱男、王女招攬訴訟業務及簽寫委任契約書並決定委任費用多寡及收費，王女還負責管考律師差勤，桃園地檢署指揮桃園市調處搜索偵辦，近日偵結將朱男及王女、許女依違反律師法罪嫌起訴，查扣現金1713萬餘元、房產11筆，聲請追徵。

檢方起訴指出，律師法規定無律師執照不得設立事務所而雇用律師，朱男與王女、許女涉嫌於2016年12月起於宸和集團旗下兼營4家律師事務所，聘僱洪姓、陳姓、李姓、林姓、鄭姓律師擔任事務所所長、訴訟律師等，實際上由朱男、王女負責招攬訴訟業務、簽訂委任契約書及決定委任費用多寡，朱男還負責為當事人擬定訴訟策略，王女則管考律師差勤及指派、追蹤訴訟進度，許女負責行政工作。

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檢方指出，朱永煇除了成立宸和集團、兼營律師事務所，還宣稱將參選桃園市議員，拍攝發表穿著競選背心圖像，更在桃園區道路旁設置參選人廣告看板，以此營造具政治圈人脈，而向委任訴訟的當事人收取高額律師費。

檢方說，宸和集團兼營法律事務所的怪異情況，近年引起法界注意，包括桃園地院、全國律師聯合會、桃園律師公會均向檢方告發，還有曾委任該集團律師的當事人發覺朱男並無律師資格而提告，桃園地檢署指揮桃園市調查處追查後，前後二度搜索該集團並傳喚朱男、王女、許女及相關律師到案。

起訴指出，朱男辯稱他是服務選民、聘請陳姓等律師擔任顧問，王女則稱是出借辦公場所、公司主要業務為投資；但檢方掌握朱男、王女、許女向多名當事人收取律師委任費，主導訴訟策略，而陳姓、洪姓等5名律師均證稱受朱男、王女指派進行訴訟事宜，只領取固定薪資，還被朱男、王女督導出缺勤及扣薪。

檢察官認定朱男及王、許2女涉嫌違反律師法明確，嚴重損及司法威信、當事人權益，偵結起訴3人，並以朱男、王女不僅飾詞狡辯，還涉及串證、滅證，向法院具體求刑1年；5名受雇律師違反律師法部分獲不起訴，但均移送律師公會懲戒。

朱永煇（左2）、王詩瑋（右）與團隊人員穿著市議員參選人背心拍照，發布在臉書等社群。（圖取自宸和集團臉書專頁）

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