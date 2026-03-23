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    首頁 > 社會

    桃園摩鐵爆命案！疑酒後口角衝突 26歲男遭友人亂刀砍死

    2026/03/23 18:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    警方在現場查扣一把兇刀，並調閱監視器調查案發原因，將報請桃園地檢署檢察官及法醫相驗，釐清林男死亡原因。（資料照）

    警方在現場查扣一把兇刀，並調閱監視器調查案發原因，將報請桃園地檢署檢察官及法醫相驗，釐清林男死亡原因。（資料照）

    桃園市桃園區泰山街汽車旅館發生命案，26歲林姓男子遭29歲李姓友人砍死，警方及消防人員趕抵時現場一片狼藉，林男已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，李男也因臉部受傷送醫，警方已將李男及在場其他5名男女帶回派出所偵訊，李男裝傻推稱不清楚發生何事，他跟死者並不認識，各自與朋友前來，當時死者對他朋友講話不客氣，刀子也是死者帶來的，在場人則稱，當時大家都喝多了，李男與死者發生口角衝突，還有人幫忙勸架，沒想到會演變成憾事，甚至還有人已經醉到不省人事。

    警、消今（23）日下午3點多獲報指稱，該汽車旅館房內有糾紛，消防局派遣8名救護人員及4輛救護車趕赴現場，到場時林男因刀傷已無呼吸心跳，救護人員立即給予CPR、清洗傷口與包紮止血等處置，隨即送往聖保祿醫院搶救，林男仍因傷重不治，涉嫌動手的李男臉部也有受傷，由救護車送往醫院戒護治療。

    警方調查，當時房內有5男2女共7人，在房內喝酒、唱歌，李男裝傻推稱不清楚發生何事，刀子也是死者帶來的；另5名在場人為30歲陳姓男子、30歲羅姓男子、30歲郭姓男子、25歲蘇姓女子及23歲范姓女子，他們供稱，當時大家都喝多了，還有人已經醉到不省人事，李男突然與死者發生口角並持刀鬥毆，有人試圖勸架仍無法阻止悲劇，也不知兩人到底發生什麼事，警方已在現場查扣一把兇刀，並調閱監視器調查案發原因，將報請桃園地檢署檢察官及法醫相驗，釐清林男死亡原因。

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