北市懷愛館旁禮儀公司遭惡煞猛砸 警鎖定嫌犯追緝中

台北市懷愛館旁1間禮儀公司，今早遭10名惡煞闖入，二話不說開始持球棒一陣猛砸。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區懷愛館（原第二殯儀館）旁1間生命禮儀公司，今天上午約有10名惡煞分乘3台汽車到場，分持球棒闖入會館，二話不說開始一陣猛砸，犯案後隨即駕車逃逸，警方獲報趕抵時，並未發現有人員受傷，目前已掌握嫌犯及涉案車輛，正全力追緝中。

大安警分局調查，羅斯福路派出所今早10時15分許接獲報案，稱辛亥路三段1間禮儀公司，遭多名惡煞持棒球棍砸店，隨即派遣多名警力趕抵，所幸沒有造成人員受傷，但禮儀公司的玻璃大門、冷氣、電腦及監視器等均被砸毀。

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據知，警方調閱監視影像查看後，初估研判有10人涉案，已掌握部分嫌犯身分及車號；而45歲呂姓負責人則表示，近期並未與人有債務或其他糾紛，對於被砸店也感到莫名其妙。

警方指出，目前已成立專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，將擴大調閱監視器追緝，全案將依組織犯罪條例、毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌偵辦，同時啟動檢肅治平案件展開查緝行動。

警方強調，不容許任何暴力犯罪發生影響治安，將嚴正打擊不法，以遏止類似情事發生，維護社會秩序及保障大眾生命財產安全。

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