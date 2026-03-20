晚安小雞、阿鬧抵台歸案！「同意夜間詢問」 盼速了官司

網紅「晚安小雞」陳能釧（右）昨晚11時45分被解送至新北市金山分局偵訊時表示，尊重台灣司法調查。（記者林嘉東翻攝）

網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯，前年因在柬埔寨自導自演綁架案，遭當地法院判刑2年，上月13日刑滿出獄後昨天（19日）遭遣返，2人晚間9時40分抵達桃園國際機場與另1名毒品通緝犯李俊樺，當場被刑事警察局國際科與航警局上銬逮捕，漏夜於晚間11時45分解送至新北市金山分局。

陳被押解至金山分局面對媒體詢問，在柬埔寨服完刑後，還要面對台灣通緝時表示，他尊重台灣司法調查。陳等3人在面對警方偵訊時，均主張不停止夜間詢問；警方將完成筆錄後，將3人遞解歸案。

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刑事局指出，陳能釧、魯祖顯2人在台期間因涉及毀損、詐欺等案遭通緝。陳因毀損案遭士林地檢署通緝；魯則分別因妨害自由及詐欺案，遭金門地檢署與苗栗地檢署通緝。我國駐越南胡志明市聯絡官事先掌握2人遣返回台時間，待班機降落後立即實施攔截。

警方表示，陳、魯2人在2024年間前往柬埔寨，佯裝遭詐騙集團囚禁並直播，引發社會騷動；柬國警方調查認定為自編自導，依「煽動製造社會動亂罪」判處2年徒刑。金山警方表示，陳等3人抵達金山分局後向警方表示，不停止夜間詢問；警方將在完成偵訊後，於今天上午9時許，依法將3人遞解至士林、金門等地檢署歸案。

「阿鬧」魯祖顯（中）昨晚11時45分被解送至新北市金山警分局偵訊，不發一語。（記者林嘉東翻攝）

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